好友捅刀！呂文婉爆女星「碎嘴背叛恩人」　全場聽完線索：超明顯

記者李玟儀／綜合報導

名嘴呂文婉敢說又個性直爽，是個大談話性節目的寵兒，不過不要看她言詞犀利，其實也曾吃過不少虧，被小人在背後捅刀，她在《新聞挖哇哇》透露一位女藝人曾私下亂傳她被人包養，就連某大姊大也曾受害。

▲▼呂文婉爆料某女星背叛恩人又在背後碎嘴。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖哇哇）

呂文婉口中的女星，她形容對方不算是正統的藝人，外界多數認為這個女星有點俗氣、氣質不夠，很多節目、活動單位會以氣質不合拒絕邀請，某大姊大知道後，經常想辦法提攜，讓女星有機會多上節目，甚至還幫忙出唱片，讓女星從普通的通告咖變身成歌手，身價大幅提升不少。

▲▼呂文婉爆料某女星也曾亂爆料。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖哇哇）

後來女藝人和大姊大的約滿了之後不續約，大姊大抱持著祝福的態度，希望女藝人未來持續有好的發展，但沒想到這位女星私下卻直說：「要放鞭炮，這不放鞭炮不行，終於脫離苦海。」聽在恩人耳裡覺得詫異、被背叛。

▲節目中呂文碗差點說溜嘴，全場都笑稱：「講得太明顯了。」（圖／翻攝自YouTube／新聞挖哇哇）

呂文婉接著爆料自己也曾吃過這個女星的虧，她透露當初女星發專輯時，大姊大曾辦過餐會，在場的有許多有力人士，她也找了一些商界朋友幫忙認購幾百張專輯，原本只是出於好意，卻被女星在背後碎嘴：「文婉被誰誰誰包養。」抹黑她和幫忙認購專輯的企業家的關係，被親近的人亂傳謠言讓她備受打擊，至於這位女星是誰，在場來賓都說「很明顯」，不過並未揭曉答案。