五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

娛樂中心／綜合報導

五月天演唱會4日持續在台中洲際棒球場加班，在點歌橋段，石頭看到台下有歌迷舉著今天生日，希望能滿足願望的牌子，沒想到心願歌曲一說出來，嚇壞五月天，阿信驚訝地說：「沒準備真的不行！」

▲五月天台中開唱。（圖／相信音樂提供）

原來這位歌迷點唱的是五月天在出道前、沒收錄在任何一張專輯裡的《金色大街》，當時甚至冠佑都還沒入團，面對「骨灰級粉絲」的點歌，阿信為難的心情表露無遺，一方面不想讓對方生日願望落空，一方面又怕對歌曲生疏，在他發現女粉還有準備《恆星的恆心》、《摩托車日記》的曲目後，果斷選擇《恆星的恆心》。

原本全場以為《金色大街》的願望就要落空了，結果阿信下一位點到的歌迷竟然是「學姐」黃瀞瑩，沒想到點歌海報拿出來，一樣是《金色大街》，這下除了阿信之外的團員都知道逃不過全場歌迷的要求了，開始聚在一起討論和弦，並且給歌迷做心理建設。

▲黃瀞瑩4日也出現在五月天演唱會現場。（圖／資料照／記者季相儒攝）

阿信說：「有吃過麵線裡面加湯圓嗎？其實一個料理沒有出現，就表示不適合。」指的就是《金色大街》之所以沒有出現在專輯裡面，就意味著還不成熟，瑪莎也說：「那首歌唱完會很尷尬喔！」不過正式來的時候，五月天還是超穩的，順利圓了歌迷的夢，成為4日場的大驚喜。