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艾怡良「床戲對戰」混血帥模！　害羞笑了：掏心掏肺

記者關韶文／台北報導

金曲歌后艾怡良新專輯《垂直活著，水平留戀著。》獲得好評，最新主打《一整夜》預告推出，引起網友熱議，而MV中艾怡良突破尺度演出，和混血帥哥在床戲對戲，讓平時活潑大方的艾怡良也害羞了起來！

歌曲《一整夜》是艾怡良在上海工作時，從飯店房間的整片玻璃窗望出去，入夜霓虹閃爍的東方明珠塔，突然寂寞的感覺湧上心頭，寫下了這首歌。她形容《一整夜》是都會大人式的性感歌曲，一個夜晚巧遇陌生人的所有奇想，非常詩意的想表達一種短暫的火花在今夜發生，或許會是一輩子的回憶，又或許明早一張遠行的機票將這一切拋諸腦後，講述著一個若即若離的都市遊戲。

▲▼艾怡良。（圖／環球提供）

▲▼艾怡良推出最新主打。（圖／環球提供）

▲▼艾怡良。（圖／環球提供）

MV從溝通到講戲、燈光情境等等，都讓怡良完全清楚這段畫面她需要做什麼，以及要帶給觀眾的是什麼，讓她直呼：「好精準的合作啊！」導演特別安排一位帥氣的台美混血男演員Gideon魏滔，艾怡良一開始根本不敢盯著他的眼睛看，當對戲有眼神接觸時，平常活潑大方的怡良居然害羞了起來！而且動作表情超生硬。

▲▼艾怡良。（圖／環球提供）

▲▼艾怡良對戲混血帥模。（圖／環球提供）

▲▼艾怡良。（圖／環球提供）

艾怡良笑著表示，以前拍MV可能都是表演哀傷，或態度強硬的女生，這次居然要詮釋起性感嬌羞，而且誰對著輪廓非常美麗深邃的男生會不緊張啦！所幸兩人之後熟了，怡良也漸入佳境。中間休息的空檔，兩人還比賽深情對看不能笑場，結果艾怡良慘輸，ㄍㄧㄣ不住的她忍不住說，「我就是很容易掏心掏肺的人嘛！」

值得一提的是，MV中還有一段雙人床的戲碼，而MV想表達的並不是男女肉體的吸引，而是兩個孤單的人在陌生的城市中，彼此尋找到對方與之間的化學效應，結果導演要兩人挑戰另類「床戲」，先在灑滿玉米粉的床上跳來躍去，還大打枕頭戰，艾怡良個頭嬌小但不服輸的鬥志可是比天高，打起枕頭戰完全不遑多讓，大呼過癮！

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