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台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵南下　路人一看爆RP：是河正宇！

記者蕭采薇／台北報導

南韓影星河正宇及李善均來台宣傳電影《90分鐘末日倒數》，3日搭乘高鐵南下台中與粉絲見面。他們現身台北車站，引起現場騷動。河正宇、李善均為台灣粉絲學中文，現學現賣用中文祝大家：「新年快樂！」

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲河正宇搭高鐵南下會粉絲。（圖／記者季相儒攝）

河正宇、李善均到台中們見面，河正宇說：「很高興有這樣的機會可以下台中，真的很期待看看不一樣的風景。」李善均被問及初次抵台對台灣女生印象如何？他笑回：「每個都看起來很純真。」，粉絲也回應：「現場一聽到李善均開口，就覺得耳朵懷孕了。」

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲李善均搭高鐵南下會粉絲。（圖／記者季相儒攝）

第二次抵台的河正宇強調：「這是第二次抵台，上一次都沒有好好逛逛，這次真的希望可以找到機會。」今計畫搭乘高鐵南下台中，兩人也表示超級期待，河正宇親民表示：「很開心能有這樣多走走的機會。」

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲河正宇搭高鐵南下會粉絲。（圖／記者季相儒攝）

為南下台中會粉絲，河正宇、李善均現身台北車站搭高鐵，大批粉絲、媒體等待也引起民眾好奇，搞笑直說：「一定是大明星才會有這麼多媒體。」現場更有民眾經過時驚呼：「天阿！是河正宇！」韓星親民搭高鐵引注目。河正宇、李善均說道：「台灣高鐵與韓國的整個感覺類似，搭乘起來其實沒什麼不同，不過有感覺到台灣高鐵真的快速。」

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲李善均搭高鐵南下會粉絲。（圖／記者季相儒攝）

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90分鐘末日倒數, 河正宇, 李善均

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