黃旼炫睽違一年半「更新IG」粉崩潰　姜丹尼爾一天破120萬追蹤

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣團體Wanna One從真人秀《PRODUCE 101》脫穎而出，11位成員各個來自不同經紀公司，身為「限定團體」活動1年6個月，合約在2018年12月31日到期。他們將在1月24日最終演唱會後正式解散，團員們也陸續開始為之後的活動鋪路。成員黃旼炫睽違一年半更新了IG，內容卻引起討論。

▲Wanna One黃旼炫、姜丹尼爾重啟IG。（圖／翻攝自IG）

黃旼炫原是男團NU’EST成員，參加《PRODUCE 101》第二季後以Wanna One出道活動一年半，約滿後將回到原團體。他的IG在這一年半都沒有更新，3日終於在個人帳號有了動靜。他原本的自介是打上NU’EST的粉絲名稱「L.O.Λ.E」，現在卻更改為他自己的名字，引起諸多討論，更讓部分粉絲崩潰。

▲Wanna One黃旼炫睽違一年半IG有了動靜，更改了自介。（圖／翻攝自IG）

此外，Wanna One「C位成員」姜丹尼爾也在2日開通個人新的Instagram，短短11小時就超過100萬人追蹤，突破了天主教教宗方濟各的紀錄，目前追蹤人數也突破了120萬，高人氣可見一斑。姜丹尼爾也更新了許多個人照片，讓粉絲一飽眼福。

▲Wanna One姜丹尼爾IG已經有120萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）