尼克當女友面收「曖昧語音訊息」　Ashly走心「超狠反擊」給難看

記者李玟儀／綜合報導

網紅聖結石在影音平台上製作了一系列的特輯「驚喜委託所」，其中一集找來「這群人」的尼克，2人共謀要整Ashly，假裝有異性傳訊給尼克，沒想到女方徹底走心甚至反擊，小倆口最後失控起口角。

▲聖結石聯合尼克整Ashly。（圖／翻攝自LUVE／聖結石頻道）

聖結石找來尼克，測試如果在女友面前和其他女性傳Line會怎麼樣，尼克假裝抽到住宿券，帶著Ashly外出度假，小倆口坐在床上有說有笑，還規畫起未來想去美國看NBA球賽，但和平從女網友傳訊之後開始瓦解。

▲不知名女性傳曖昧語音給尼克，Ashly變臉。（圖／翻攝自LUVE／聖結石頻道）

聖結石找老婆錄了語音訊息：「尼克好久不見，好想你喔！」尼克當著女友的面打開聽，Ashly原本還笑笑的瞬間變臉質問：「工作人員會這樣講話嗎？」他解釋對方可能就是這樣講話，但女友不接受：「她知道你有女朋友還這樣講話？」他之後假裝要去廁所，卻被Ashly發現帶著手機，又起爭執。

▲▼尼克與Ashly吵架。（圖／翻攝自LUVE／聖結石頻道）

最後尼克把手機留下，Ashly趁他去廁所時偷偷打開看，他一回來原本興高采烈約女友隔天一起逛街，但此時Ashley已經生氣了，冷回「不要」後緊接著問：「你是不是有事瞞著我？」原來Ashly發現尼克手機裡出現「你女朋友會生氣嗎」的訊息，質疑這名女子如果本來個性就很熱情，那就不會事後又多問「女朋友會不會生氣」。

▲Ashly反擊尼克假裝傳訊息給別的男生，果然點燃怒火，但其實是傳給爸爸。（圖／翻攝自LUVE／聖結石頻道）

Ashly眼看和尼克間的溝通越來越分歧，提到過去交往初期時，曾說過彼此是公平的，一方做什麼另一方也可以，因此她拿出手機也一樣傳訊給某位男子：「我好想你。」這下換尼克發火了，戰火一觸即發，聖結石眼看快要吵到無法收拾趕緊現身，事後才發現Ashly傳訊的對象是爸爸。

Ashly解釋，兩性在相處時很常發生，一方無法接受另一方的行為，卻容許自己去做，因此才會也傳了曖昧訊息給異性，目的就是要讓尼克感受她的心情，尼克也坦言當下其實很慌，以為她真的有個備胎，算是學到一個教訓。