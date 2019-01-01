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周采詩宣布懷孕3個月！　兒子胎名「候里榭」全來自怪夢

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜周采詩要當媽了！現年35歲的她，擁有許多戲劇作品，2年前與圈外人老公結婚後，如今終於曬出超音波照報喜，目前已經懷孕3個多月，並將肚中兒子胎名取為「候里榭」，原因全來自她不久前做的奇怪胎夢。

▲周采詩懷孕3個月。（圖／翻攝自周采詩臉書）

▲周采詩懷孕3個月。（圖／翻攝自周采詩臉書）

周采詩透露，目前肚中懷有3個月寶寶，並將兒子小名取做「候里榭」，音同英文的holly shit，原因是某天她夢了個奇怪的夢：「一隻長得像鈴羊，腿上有白色長毛，還有兩支筆直的長角的神獸(？）走到我面前，解放了一下(自行想像）。」

針對此事，周采詩經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「因為今天1月1號剛好滿三個月，等她整個身體心靈狀態都調適好，就跟大家說，除了孕吐有點厲害之外，其他都還好。」周采詩為了養胎，在得知懷孕第一時間就告知經紀人，將後面的工作都推掉，以寶寶為主。

周采詩外型甜美，最初以拍攝廣告踏入演藝圈，2008年時在《籃球火》首度擔任女主角，之後也參與過許多戲劇作品，包括《給愛麗絲的奇蹟》、《軍官情人》、《高塔公主》等，演藝成績相當亮眼。

▲周采詩懷孕3個月。（圖／翻攝自周采詩臉書）

▲周采詩懷孕3個月。（圖／翻攝自周采詩臉書）

▲周采詩外型甜美，演出過多部戲劇。（圖／翻攝自周采詩臉書）

感情方面，周采詩與圈外人男友從大學時期就開始交往，終於在約2年前登記結婚，至今相愛整整15年。如今，她開心宣布將升格當媽的好消息，也讓許多粉絲又驚又喜、紛紛留言祝福，「天啊！太恭喜你了」、「恭喜恭喜，祝福孩子健康平安」，在網路上意外掀起一陣熱議。

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