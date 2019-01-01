劉在錫2個月前出題「和藝人交往過？」　Jennie一聽完…摀嘴笑了！

記者劉宜庭／綜合報導

BLACKPINK團員Jennie被爆與EXO成員Kai熱戀，被拍到約會畫面，所屬YG娛樂雖低調回：「我們完全不知道，正在確認事實中。」但男方所屬SM娛樂證實，「兩人是對彼此擁有好感的關係。」然而，其實早在2018年11月播出節目中，她就被問到「和藝人交往過？」當時摀嘴大笑的畫面，如今也被翻出熱議，引發討論。

▲在11月播出的《謎追里》中，Jennie就曾面對劉在錫出題「有和藝人交往過？」（圖／翻攝自愛奇藝）

在節目《謎追里Michuli》於2018年11月播出的內容中，所有人進行問答遊戲的環節，規則是如果心中答案是Yes就蹲下，No則繼續站著。其中，主持人劉在錫唸出題目竟是，「有和藝人交往過？」面對如此尖銳的問題，在場所有嘉賓全都露出不可置信的表情，讓女星林秀香忍不住驚問「哪有這樣的問題的！」

▲題目「和藝人交往過？」震驚全場，Jennie一聽完摀嘴笑了。（圖／翻攝自愛奇藝）



▲最後Jennie站著，代表回答「NO」。（圖／翻攝自愛奇藝）

最後，Jennie雖然站著，形同回答了「NO」，但當時她一聽到題目，就忍不住摀嘴大笑。如今，她傳出與男星Kai熱戀中，且雙方被翻出在10月初時，就曾在同一天上傳人在巴黎鐵塔附近的照片，也讓當時Jennie錄影的內容，再度被翻出熱議，引發外界揣測她當時大笑的原因，是否與新戀情有關？意外引發討論。

▲Jennie、KAI爆戀情。（圖／翻攝自IG）

▲KAI和Jennie日前同時間在巴黎，並都上傳了巴黎鐵塔的照片。（圖／翻攝自IG）