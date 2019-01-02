修杰楷新年曝光「賈靜雯大肚照」！　網驚喜樂歪：又有了？

記者田暐瑋／綜合報導

賈靜雯和修杰楷登記結婚3年，生下一對女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人生活幸福美滿。賈靜雯2日秀出修杰楷送上的新年禮物，對方親手畫了一家人的模樣，簡單粗糙的線條被笑虧「連咘咘都不如」，但有網友發現畫中的賈靜雯「肚子圓圓」，驚喜問：「難道是暗示又有了嗎？」

賈靜雯2日在臉書PO一張4個漫畫，原來是出自於修杰楷之手，但因為人物只用簡單的線條隨意畫成，乍看之下像極了幼稚園小孩的畫作，雖然修杰楷要她不要上傳，但她還是公開在臉書上，笑說：「爸爸眼中的我們⋯這畫作⋯只能說⋯很特別。」





▲修杰楷畫作。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）



雖然線條簡單，但裡面仍藏了許多甜蜜閃光，修杰楷把賈靜雯的臉畫成方形，意指「老婆很正」，咘咘則是大眼小嘴，還把Bo妞招牌的斜眉毛完整呈現，而梧桐妹則是戴著眼鏡，精準掌握一家人的特徵，但有眼尖網友發現，他把賈靜雯的身體畫成圓形，和真實中的瘦小體型不同，因此有人猜測：「難道是又有了？」

畫作曝光後，賈靜雯笑說：「真的不是咘咘畫的。」引來不少網友跟著開玩笑吐槽，「還以為...是咘咘畫的」、「怎麼可以把媽媽畫這麼圓」、「波妞好傳神」、「為什麼媽媽的肚子那麼大」、「咘咘畫得比較漂亮吧」，也有人安慰修杰楷：「雖然修爸的繪畫水平可提升空間很大，不過觀察人物特徵還是蠻準的。」





▲賈靜雯一家。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）