唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

記者田暐瑋／綜合報導

「姐姐」謝金燕在跨年夜擔任桃園晚會開場，一連換了好幾套衣服，還把飛機搬上台，即使到了屏東也是辣度爆表，瞬間讓粉絲嗨到最高點。姐姐這次唱了《Turn口罩》、《姐姐》、《練舞功》等歌，但有粉絲直言：「觀眾真的會膩。」她看到後也親自回應了。

謝金燕在桃園跨年場一連演唱多首組曲，《Turn口罩》、《姐姐》、《練舞功》、《極速》、《跳起來》等歌，炒嗨現場氣氛，但和2017年底跨年場的歌單大同小異，因此有粉絲在IG留言建議：「姐姐很棒，一直都很支持你，所以也想跟你說實話，每年都聽一樣的歌，觀眾真的會膩，是該換些歌曲了，姐姐加油！」

▲謝金燕跨年演出（圖／翻攝自謝金燕IG、年代提供）



對此，謝金燕也親自回應，坦言很明白粉絲的感受，心裡也一直很掙扎，「是該考慮如果沒有新歌就不要再唱跨年了………」讓不少人嚇了一跳，紛紛留言安慰，「跨年不能沒有姐姐啊」、「就算唱舊歌全場還是嗨的啦」、「無法想像沒有姐姐的跨年」。

謝金燕這次搬出「變形巴士」的新招，每每一進車裡，出來就是另一套服裝，隨後甚至連「飛機」都開出來，更把「健腹器」都搬上台「邊做邊唱」，30分鐘的表演讓全場嗨翻，最後更是送出台上的20台健腹器。

▲謝金燕回應（圖／翻攝自謝金燕IG）



但有許多網友在看轉播時，卻只聽見現場一名女粉絲「不斷慘叫」，紛紛在臉書社團「爆怨公社」、「爆廢公社」發文表示，「尖叫跟慘叫差很多好嗎？吵死人了⋯聲音又難聽到靠北⋯⋯謝金燕全場表演就聽她慘叫就好了」、「整場謝金燕的表演就這樣給妳毀了⋯讓我好好看表演行嗎？全台灣的人都知道妳在叫了」，至少有3名網友PO出類似文章，YouTube直播也是罵聲連連。

▲謝金燕（圖／年代提供）