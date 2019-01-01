ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

記者田暐瑋／綜合報導

吳尊以「飛輪海」一員出道，但其實他家世顯赫，爸爸是當地的地產大亨，是汶萊皇親國戚，從小家境富裕，不輸汶萊小王子。他在2018年年底帶家人坐豪華郵輪出遊，郵輪外觀金碧輝煌，一去就是20天的行程，旅費市價一次約要6位數起跳，讓人相當羨慕。

吳尊12月30日在微博分享家族旅遊的照片，只見他帶著老婆和一對兒女坐上超豪華郵輪到泰國旅遊，船上除了有超大游泳池，內部裝潢也金碧輝煌，看起來相當舒適奢華，他開心寫道：「2018最後的家庭旅行...還是去了我們最愛的游輪，陽光海洋藍天白雲，20天充滿愛的假期...I am ‘RECHARGE’ for 2019。」

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

出生於汶萊的吳尊，家庭背景驚人，爸爸是汶萊地產大亨，範圍遍及汶萊和大陸，而大伯則是汶萊第一汽車的董事長，從小不愁吃穿。而老婆林麗瑩也和吳尊門當戶對，林麗瑩的父親是蘇丹國王四弟的按摩師兼營養師，在當地頗具盛名。

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

吳尊不用打罵教育，總是在孩子做錯事時，用溫柔的語氣講道理，不偏袒任何一方，不讓兒女養成驕縱個性，出身汶萊皇親國戚的他，從小生活富裕，卻不因此驕矜，仍教導兒女珍惜食物、善心助人的觀念。

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

外型帥氣的吳尊，曾被問及「很多男人都花心，不怕老婆沒有安全感？」他直言：「我不想給女兒難堪，我想女兒長大了可以很驕傲地說你看我爸媽的感情。」言語之中流露出深情，也因此讓兒女從小就養成乖巧懂事個性，幸福家庭生活讓人相當羨慕。

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）

小S「麥克風忘了關」　懷孕對話全外流

推薦閱讀

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

展榮拋震撼彈！　年末無預警宣布「不再上傳影片」：經過這群人討論

14歲歐陽娣娣「窩進帥男胸口」！緊摟親密照曝光　網驚喊：男朋友嗎

張惠妹救了柯文哲！　「淋雨1hr唱滿16首」…網全跪：唱到燒聲還是猛

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

跨年壓軸卡司超強懶人包！　「北3王1后 v.s南4王1后」妹神尬場謝金燕

MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

快訊／馮紹峰元旦報喜！　「趙麗穎懷孕」結婚3個月升格當媽

賴琳恩「光溜溜只遮重點部位」！　爆尺度床照PO網…嬌喊：超舒服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！　公園緊牽手「約會鐵證」曝光

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質

撞見JENNIE與MINO對視！KAI被抓包裝鎮定「死盯女方」

Kai爆戀上Jennie開車夜會！　「公司電話被打爆」YG說話了

謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳尊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 野生炎亞綸現身故宮引騷動！　粉絲0距離緊跟2hr..他親管秩序
  2. 女神領軍學弟妹！蔡淑臻俏變紅包袋　王麗雅秀曲線性感
  3. 王陽明、蔡詩芸雪梨看煙火！　甜蜜對視後「下一個舉動」甜炸
  4. 安心亞素顏萌扮大學生　自豪可塑性高：我根本就凍齡！
  5. 日混血名模嫁給「台灣1053億富二代」！　曬巨無霸鑽戒…夫家豪門背景曝光
  6. KAI就愛Krystal、Jennie「冰山美人款」　網：兩代女團門面都承包了！
  7. 田馥甄4字新年願望講到笑！　新歌「導演欽點」點閱又破億
  8. 火箭少女跨年表演挨轟「車禍現場」　楊超越一開口…被抓包搶拍
  9. 行走CD進階！林俊傑跨年唱15分鐘「驚現美人魚」　整段爆雞皮
  10. 吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366