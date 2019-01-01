吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

記者田暐瑋／綜合報導

吳尊以「飛輪海」一員出道，但其實他家世顯赫，爸爸是當地的地產大亨，是汶萊皇親國戚，從小家境富裕，不輸汶萊小王子。他在2018年年底帶家人坐豪華郵輪出遊，郵輪外觀金碧輝煌，一去就是20天的行程，旅費市價一次約要6位數起跳，讓人相當羨慕。

吳尊12月30日在微博分享家族旅遊的照片，只見他帶著老婆和一對兒女坐上超豪華郵輪到泰國旅遊，船上除了有超大游泳池，內部裝潢也金碧輝煌，看起來相當舒適奢華，他開心寫道：「2018最後的家庭旅行...還是去了我們最愛的游輪，陽光海洋藍天白雲，20天充滿愛的假期...I am ‘RECHARGE’ for 2019。」

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）



出生於汶萊的吳尊，家庭背景驚人，爸爸是汶萊地產大亨，範圍遍及汶萊和大陸，而大伯則是汶萊第一汽車的董事長，從小不愁吃穿。而老婆林麗瑩也和吳尊門當戶對，林麗瑩的父親是蘇丹國王四弟的按摩師兼營養師，在當地頗具盛名。

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）



吳尊不用打罵教育，總是在孩子做錯事時，用溫柔的語氣講道理，不偏袒任何一方，不讓兒女養成驕縱個性，出身汶萊皇親國戚的他，從小生活富裕，卻不因此驕矜，仍教導兒女珍惜食物、善心助人的觀念。

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）



外型帥氣的吳尊，曾被問及「很多男人都花心，不怕老婆沒有安全感？」他直言：「我不想給女兒難堪，我想女兒長大了可以很驕傲地說你看我爸媽的感情。」言語之中流露出深情，也因此讓兒女從小就養成乖巧懂事個性，幸福家庭生活讓人相當羨慕。

▲吳尊。（圖／翻攝自吳尊微博）