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謝佳見爆「同居想婚」小12歲密友！　「動念凍精」當台灣女婿

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲12/28 01:2４ 謝佳見大馬好友來台「探親」，兩人一起上車回家。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

謝佳見和密友孫瑋廷傳情5年多，這段祕戀在媒體的鏡頭關注下，愈顯堅定，即將邁入不惑之年的謝佳見也有了成家打算，動念想將還活跳跳的精子冷凍留種，他在馬來西亞情同家人的乾妹，特地跨海來到謝佳見、孫瑋廷的愛巢吃團圓飯，見證謝佳見在台灣的另外一個家。

12月28日凌晨1點多，本刊直擊微醺的謝佳見和好友步出東區KTV，身後則是他的密友孫瑋廷，2人一前一後離開，走到馬路上搭計程車，但跳上計程車的只有謝佳見與1名身材圓潤的棉花糖妹，年輕的孫瑋廷似乎還玩不過癮，和另一名好友步行去下個地方續攤，直到天快亮了才返回和謝佳見的愛巢。謝佳見和孫瑋廷看得出來還是有在避嫌，而另一方面，也可看出2人早有十足默契，相處時的信任關係無須多言。

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲12/28 01:26 謝佳見帶著醉意準備搭計程車返家。（圖／鏡週刊提供）

直到28日中午，睡眼惺忪的孫瑋廷宛如家庭主婦般出門買菜，27歲的孫瑋廷和IG自拍美照的模樣不太相似，行走姿態散發一種漫步上市場的嬸味，但多少可看出生活穩定的自在。而孫瑋廷也在IG上分享，自己迷上做菜，最近喜愛做的菜色是烤雞，興許就是孫瑋廷做來招待謝佳見和他遠道而來的乾妹的晚餐，帶著一絲多元成家的滋味。本刊調查，其實謝佳見過年時，就曾跟孫瑋廷家人吃年夜飯，前陣子還陪孫瑋廷媽媽、哥哥一起去沖繩家族旅遊，早就是女婿般的存在。

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲12:46 孫瑋廷疑似發現狗仔，疑神疑鬼地往外張望。（圖／鏡週刊提供）

據悉，該名乾妹棉花糖妹，是謝佳見在馬來西亞情同家人的老友，認她當乾妹，謝佳見雖號稱「大馬王子」，在馬來西亞有著富翁老爸，但母親早已過世，家裡的其他兄弟姊妹都是同父異母，很小就離家就學的謝佳見反而將在外陪伴的老朋友，就像這位棉花糖妹，當作家人一般地看待，謝佳見也曾在社群軟體po出和這位乾妹的合照，可見2人的好交情。

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲謝佳見。（圖／鏡週刊提供）

▲謝佳見長年離家，將棉花糖妹當成家人看待，是如同乾妹一般的存在。（圖／鏡週刊提供）

歷經風風雨雨之後，孫瑋廷已如同男主人之姿，開車載著謝佳見，遛狗、買菜，2人老夫老妻般的互動頗為甜蜜，乾妹也跨海探親吃團圓飯，今年5月過後，台灣同婚法案就到了釋憲大限，也許謝佳見真能當個台灣女婿也說不定。

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