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快訊／馮紹峰元旦報喜！　「趙麗穎懷孕」結婚3個月升格當媽

記者田暐瑋／綜合報導

馮紹峰宣布趙麗穎懷孕！趙麗穎10月被與馮紹峰領證結婚，其後還陸續被拍到凸肚照、去逛嬰兒用品等，男方選在元旦這天宣布老婆懷孕喜訊：「知否知否，應是一家三口！」

▲趙麗穎馮紹峰對唱。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎懷孕了。（圖／翻攝自微博）

事實上，趙麗穎懷孕傳言傳了許久，但小兩口都沒有正面回應，12月底馮邵峰被問及當爸一事，他笑著表示：「有好消息一定會告訴大家的。」並沒有否認或承認。隨後談及2人近況，馮紹峰稱兩人目前都沒工作，處於休息狀態：「我覺得生活隨意一些吧，就不要設想，計劃太多，有時候計劃了也不一定能實現。」雖然在都是兩人相處時的一些小事，但是在訪談中，馮紹峰在談及老婆時，全程臉帶甜笑，言詞間也流露出滿滿的幸福感，非常甜蜜。

難得說起婚後生活，馮紹峰開心的笑容停不下來，表示以前都是一個人生活，怎麼樣過都行，但現在開始學習在生活和工作中找到平衡，「挺好的，有一點自己的生活了，包括家庭。」他跟趙麗穎現在都在休息期，但沒有特別計畫要做什麼，也許隨時就去旅行，或遇到好劇本就接，「生活比較隨意一些，不要去設想計畫太多。」

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎和馮紹峰發文。（圖／翻攝自微博）

馮紹峰31日晚間登上湖南衛視主辦的跨年晚會，演唱新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》的主題曲《知否知否》，該劇一直被認為是他與老婆趙麗穎的定情之作，而且該首主題曲也是由兩人合唱，就在2018結束倒數前1小時半，趙麗穎在微博上分享了馮紹峰在的演出畫面表白：「二叔緊張又可愛。」隨後還分享了一個吐舌及臉紅打call（加油）的表情符號。馮紹峰也第一時間在底下回應：「感覺妳比二叔還緊張！」

▲趙麗穎逛嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎和馮紹峰 。（圖／翻攝自微博）

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