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日混血名模嫁給「台灣1053億富二代」！　曬巨無霸鑽戒…夫家豪門背景曝光

記者田暐瑋／綜合報導

日本知名混血名模道端潔西卡（Jessica Michibata）外型性感火辣，2015年和賽車手老公離婚後，2017年和美籍台裔的富二代高凱麟（Ken Kao）熱戀，男方是好萊塢電影監製，爸爸是身價34億美金的企業家高民環，兩人雖然未婚生子，但近日她曬出巨無霸鑽戒，被猜測已經秘婚，成為台灣媳婦。

道端潔西卡2014年和英國F1賽車手將巴頓結婚，但婚姻維持1年就結束，2017年和台裔富二代高凱麟熱戀，未婚生下一女Joy，常在IG分享育兒生活，元旦這天她曬出一張戴著巨型鑽戒的照片，疑似暗指已經嫁給高凱麟，但這張照片不久後便被刪除。

▲道端潔西卡（圖／翻攝自IG）

▲道端潔西卡（圖／翻攝自IG）

高凱麟是美籍台裔富二代，35歲從法律界跳到電影界後大放異彩，成了好萊塢製片，他的爸爸高民環出生於南投，創辦衛星導航公司Garmin，擔任董事長與執行長，晉身富比士美國400大富豪排行榜，身價高達34億美金（約1053億元台幣）。

高凱麟眼光精準，曾投資電影《沉默》，和《樂來樂愛你》男主角萊恩葛斯林一起創立電影製片公司，據悉，高民環對媳婦的要求非常嚴格，道端潔西卡2017年初曾陪男方來台過年，到現在才獲得公婆的認可，成為台灣媳婦。

▲道端潔西卡（圖／翻攝自IG）

▲道端潔西卡曬鑽戒（圖／翻攝自IG）

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道端潔西卡, Jessica Michibata, 高凱麟

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