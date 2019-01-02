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撞見富二代前男友勾纏一夜情新歡！　曾莞婷心痛爆哭

記者田暐瑋／綜合報導

曾莞婷客串八點檔《炮仔聲》，這次她不再飾演女強人，而是一位大提琴家，和陳冠霖配對，她為了出國進修，忍痛和陳冠霖分手，沒想到當她學成歸國，想要再找陳冠霖訴說心意時，卻驚見男方抱著發生過一夜情的對象李燕，讓她當場心痛大哭。

曾莞婷飾演個性倔強的大提琴家辛蒂，因為想要出國進修，決定和男友陳冠霖分手，經過3年她回到台灣，發現自己對陳冠霖還是難以放下，試圖回頭挽回舊愛，沒想到卻目睹男方公主抱著發生過一夜情的李燕，甚至還打情罵俏，看起來相當甜蜜。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube）

▲曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube）

撞見這一幕的曾莞婷，當場驚訝地說不出話，心痛到大哭：「你是不是忘了我了？」讓許多支持陳冠霖和曾莞婷配對的戲迷跟著心疼鼻酸，也讓這段三角戀之後的發展更受矚目。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳冠霖抱李燕。（圖／翻攝自YouTube）

現實生活中，曾莞婷曾被拍到和「賓士男」在車上互動曖昧，日前大方坦承感情穩定，至於卡關在哪？曾莞婷笑說：「卡關在看我哪一天突然想結婚，可能就閃婚啦，不一定，可能閃婚哦！」

▲曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube）

▲曾莞婷和陳冠霖有對手戲。（圖／翻攝自臉書）

事實上，2017年底曾莞婷出席記者會時曾說，媽媽對他印象不錯，覺得他是老實人，是可以考慮結婚的對象，男方會在她生理期不舒服時煮薑茶、巧克力，甚至送上各大品牌衛生棉，讓曾莞婷虧：「我只是生理期、不是小產耶！」
 

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