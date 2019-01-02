ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

娛樂中心／綜合報導

女星羅桂英曾在香港拍過《玉蒲團》、《桃色交易》等三級片，加上長相清秀亮麗，一夕間打開知名度，息影後回到花蓮老家照顧93歲老父，因為擺攤生意不好，只好改當酒店公關求生，沒想到卻遭35歲男客下藥，全身癱軟被帶到旅館性侵長達4小時，報警後卻沒被受理，旅館櫃檯也置之不理，讓她身心崩潰，只好求媒體幫討公道。

據《蘋果日報》報導，52歲的羅桂英18年前因為母親過世，她放下一切回到老家照顧生病的父親，2018年2月她在當酒店公關期間，被35歲楊姓男客藉口談生意邀約外出，沒想到對方卻在酒裡下藥，她昏昏沉沉被帶到汽車旅館繼續被灌酒，完全無法反抗，就這樣被對方性侵4小時得逞。

▲羅桂英。（圖／翻攝自網路）

▲羅桂英。（圖／翻攝自網路）

羅桂英回憶，楊男身上還有帶威而鋼，三度想請櫃台人員幫報警，櫃台卻冷漠回：「不會用自己的手機報案嗎？」她擔心遭壯碩的楊男毆打，只好故作鎮定跟著楊男離開，搭上楊男車後，她才趁機跳車逃跑，最後報警到醫院驗傷，血液中也驗出三級毒品，但檢方卻以「走路看起來無異狀」為由，將此案不起訴。

21歲就出道的羅桂英是柯俊雄旗下演員，6年的演藝生涯中拍了許多三級片，《桃色交易》、《辣手激情》、《玉蒲團》、《奪命婚外情》等等，但因為難忍被指指點點，出道6年就息影。

▲羅桂英。（圖／翻攝自網路）

▲羅桂英。（圖／翻攝自網路）

推薦閱讀

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

展榮拋震撼彈！　年末無預警宣布「不再上傳影片」：經過這群人討論

日混血名模嫁給「台灣1053億富二代」！　曬巨無霸鑽戒…夫家豪門背景曝光

謝佳見爆「同居想婚」小12歲密友！　「動念凍精」當台灣女婿

張惠妹救了柯文哲！　「淋雨1hr唱滿16首」…網全跪：唱到燒聲還是猛

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

楊冪怒了！　爆爭奪女兒撫養權「痛得死去活來的人是我」

MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

快訊／馮紹峰元旦報喜！　「趙麗穎懷孕」結婚3個月升格當媽

吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

周孝安神復合…女星控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

阿信吃醋：你來了後歌迷變聽話！　「搖滾之神」唱最強嗨歌

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐

金宇彬抗癌結束放閃！身旁申敏兒緊勾他　跨年澳洲享兩人世界

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

玉蒲團, 羅桂英

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周孝安偷拍對象「不是前女友」！　道歉「從沒公開的她」：謝謝陪伴
  2. 周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董
  3. 《以你的名字呼喚我》曝續集細節！　開場畫面又要逼哭觀眾
  4. 女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」
  5. 《比悲傷》片名招商不利原想改這5字　被嫌「很鏘、很煩」
  6. 李善均逃亡時還要拿攝影機拍攝　意外發現新才能
  7. 當紅女星「1篇文拿79萬」！　業配價打趴柯以柔
  8. 楊冪怒了！　爆爭奪女兒撫養權「痛得死去活來的人是我」
  9. 驚奇隊長「我會終結戰爭…」　電視預告洩新畫面
  10. 瘋電影／惡鄰布局　學生失蹤被殺也不收案的韓國警察

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366