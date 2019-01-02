女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

娛樂中心／綜合報導

女星羅桂英曾在香港拍過《玉蒲團》、《桃色交易》等三級片，加上長相清秀亮麗，一夕間打開知名度，息影後回到花蓮老家照顧93歲老父，因為擺攤生意不好，只好改當酒店公關求生，沒想到卻遭35歲男客下藥，全身癱軟被帶到旅館性侵長達4小時，報警後卻沒被受理，旅館櫃檯也置之不理，讓她身心崩潰，只好求媒體幫討公道。

據《蘋果日報》報導，52歲的羅桂英18年前因為母親過世，她放下一切回到老家照顧生病的父親，2018年2月她在當酒店公關期間，被35歲楊姓男客藉口談生意邀約外出，沒想到對方卻在酒裡下藥，她昏昏沉沉被帶到汽車旅館繼續被灌酒，完全無法反抗，就這樣被對方性侵4小時得逞。

▲羅桂英。（圖／翻攝自網路）



羅桂英回憶，楊男身上還有帶威而鋼，三度想請櫃台人員幫報警，櫃台卻冷漠回：「不會用自己的手機報案嗎？」她擔心遭壯碩的楊男毆打，只好故作鎮定跟著楊男離開，搭上楊男車後，她才趁機跳車逃跑，最後報警到醫院驗傷，血液中也驗出三級毒品，但檢方卻以「走路看起來無異狀」為由，將此案不起訴。

21歲就出道的羅桂英是柯俊雄旗下演員，6年的演藝生涯中拍了許多三級片，《桃色交易》、《辣手激情》、《玉蒲團》、《奪命婚外情》等等，但因為難忍被指指點點，出道6年就息影。

▲羅桂英。（圖／翻攝自網路）