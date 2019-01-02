楊冪怒了！　爆爭奪女兒撫養權「痛得死去活來的人是我」

記者田暐瑋／綜合報導

楊冪在2018年底宣布離婚，跟前夫劉愷威轉為朋友關係，雖然曾表明是和平分手，但人紅是非多，離婚原因仍引起諸多揣測。日前她被爆出3年只陪女兒37天，如今疑似是她在朋友圈的發文曝光，「順產生不出又換剖腹產，痛得死去活來的人是我，不會在外面談論糯米吸引人目光的是我。」被猜測她可能想和前夫爭奪撫養權。

疑似是楊冪的微信朋友圈發文近日曝光，「順產生不出又換剖腹產，痛得死去活來的人是我，帶著小糯米躲閃光燈的是我，隔三差五就在粉絲也不知情的時候回家，陪伴小糯米的是我，不會在外面談論糯米吸引人目光的是我。請不要在你們不知情的情況下亂造謠，說一些不存在的事情，我不曬不代表我不愛，我工作不代表我365天天天工作。」

▲楊冪。（圖／翻攝自騰訊視頻）



內容提到自己對女兒滿滿的愛，不少人猜測因為楊冪鮮少被拍到帶著女兒出遊，都是劉愷威陪女兒居多，加上不久前傳出她3年來工作滿檔，只陪了女兒37天，想要爭取撫養權才會發文回應，但也有網友認為這篇文章的口氣不像是楊冪本人，對此抱持著懷疑態度。

▲疑似是楊冪發文。（圖／翻攝自微博）



微博網友在2018年12月28日瘋傳一段影片，拍攝者疑似在商場偶遇劉愷威，小糯米則是被爸爸抱在懷裡，沒有遮掩、好奇地東張西望，旁邊還跟著劉愷威的媽媽。雖然畫面溫馨，但部分楊冪粉絲對此十分不滿，在網路上留言痛批「明知道剛出離婚新聞，媒體都等著拍還抱出來」、「感覺劉愷威保護不好小糯米啊」、「就是這麼帶孩子的？大大方方讓媒體拍」。

劉愷威、楊冪所屬經紀公司「嘉行」在29日出面回應，無奈澄清影片是1年多前被拍的，卻被有心人士利用：「我們誠懇地再次請求大家，尊重2人的選擇，不要打擾孩子和雙方家人。」他們也希望外界不要再過度關注、解讀雙方家人的生活，「還孩子一個健康平靜的成長空間。」

▲楊冪和女兒。（圖／CFP、翻攝自微博）

