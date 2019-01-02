ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊冪怒了！　爆爭奪女兒撫養權「痛得死去活來的人是我」

記者田暐瑋／綜合報導

楊冪在2018年底宣布離婚，跟前夫劉愷威轉為朋友關係，雖然曾表明是和平分手，但人紅是非多，離婚原因仍引起諸多揣測。日前她被爆出3年只陪女兒37天，如今疑似是她在朋友圈的發文曝光，「順產生不出又換剖腹產，痛得死去活來的人是我，不會在外面談論糯米吸引人目光的是我。」被猜測她可能想和前夫爭奪撫養權。

疑似是楊冪的微信朋友圈發文近日曝光，「順產生不出又換剖腹產，痛得死去活來的人是我，帶著小糯米躲閃光燈的是我，隔三差五就在粉絲也不知情的時候回家，陪伴小糯米的是我，不會在外面談論糯米吸引人目光的是我。請不要在你們不知情的情況下亂造謠，說一些不存在的事情，我不曬不代表我不愛，我工作不代表我365天天天工作。」

▲楊冪接受專訪。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲楊冪。（圖／翻攝自騰訊視頻）

內容提到自己對女兒滿滿的愛，不少人猜測因為楊冪鮮少被拍到帶著女兒出遊，都是劉愷威陪女兒居多，加上不久前傳出她3年來工作滿檔，只陪了女兒37天，想要爭取撫養權才會發文回應，但也有網友認為這篇文章的口氣不像是楊冪本人，對此抱持著懷疑態度。

▲疑似是楊冪發文。（圖／翻攝自微博）

▲疑似是楊冪發文。（圖／翻攝自微博）

微博網友在2018年12月28日瘋傳一段影片，拍攝者疑似在商場偶遇劉愷威，小糯米則是被爸爸抱在懷裡，沒有遮掩、好奇地東張西望，旁邊還跟著劉愷威的媽媽。雖然畫面溫馨，但部分楊冪粉絲對此十分不滿，在網路上留言痛批「明知道剛出離婚新聞，媒體都等著拍還抱出來」、「感覺劉愷威保護不好小糯米啊」、「就是這麼帶孩子的？大大方方讓媒體拍」。

劉愷威、楊冪所屬經紀公司「嘉行」在29日出面回應，無奈澄清影片是1年多前被拍的，卻被有心人士利用：「我們誠懇地再次請求大家，尊重2人的選擇，不要打擾孩子和雙方家人。」他們也希望外界不要再過度關注、解讀雙方家人的生活，「還孩子一個健康平靜的成長空間。」

▲楊冪和女兒。（圖／CFP、翻攝自微博）

▲楊冪和女兒。（圖／CFP、翻攝自微博）
  

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

推薦閱讀

日混血名模嫁給「台灣1053億富二代」！　曬巨無霸鑽戒…夫家豪門背景曝光

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

快訊／馮紹峰元旦報喜！　「趙麗穎懷孕」結婚3個月升格當媽

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

張惠妹救了柯文哲！　「淋雨1hr唱滿16首」…網全跪：唱到燒聲還是猛

謝佳見爆「同居想婚」小12歲密友！　「動念凍精」當台灣女婿

MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

展榮拋震撼彈！　年末無預警宣布「不再上傳影片」：經過這群人討論

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

周孝安神復合…女星控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

阿信吃醋：你來了後歌迷變聽話！　「搖滾之神」唱最強嗨歌

瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

金宇彬抗癌結束放閃！身旁申敏兒緊勾他　跨年澳洲享兩人世界

五月天阿信：接下來這首《我難過》　2.5萬歌迷尖叫了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊冪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 當紅女星「1篇文拿79萬」！　業配價打趴柯以柔
  2. 楊冪怒了！　爆爭奪女兒撫養權「痛得死去活來的人是我」
  3. 驚奇隊長「我會終結戰爭…」　電視預告洩新畫面
  4. 瘋電影／惡鄰布局　學生失蹤被殺也不收案的韓國警察
  5. 謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友
  6. 151林彥君黏男友「要結婚了」！　靠4篇業配文月撈30萬
  7. 謝佳見爆「同居想婚」小12歲密友！　「動念凍精」當台灣女婿
  8. 早和周孝安交往半年…李京恬崩潰揭「雙重謊言」
  9. 瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐
  10. 周孝安神復合…女星控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366