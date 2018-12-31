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比李光洙還強！「D社元旦第一對是誰」登熱搜　46萬網友全歪樓

記者蕭采薇／綜合報導

每年1月1日，南韓新聞網站《Dispatch》（D社）總會為讀者送上一份「新年賀禮」，從2013年的Rain和金泰熙開始，每年幾乎準時在元旦送上一對明星情侶。不過2019年元旦還沒到，2018年12月31日就先爆出李光洙和李善彬的戀愛消息，也讓網友開始討論「2019第一對會是誰？」

李光洙、李善彬。（圖／翻攝自李善彬、李光洙IG）

▲李光洙（右）在2018年最後一天認愛李善彬。（圖／翻攝自李善彬、李光洙IG）

《Dispatch》近年來「成績斐然」，歷年來的元旦CP就包括2013年Rain和金泰熙、2014年潤娥和李昇基、2015年李政宰和名媛林世玲、2016年JYJ金俊秀與EXID成員Hani，以及2018年G-Dragon和前After School成員珠妍，除了G-Dragon對戀情一貫否認外，其他全都是承認戀愛中，命中率非常高。

▲南韓演藝圈在2018年元旦一連爆兩對明星情侶，G-Dragon和前After School成員珠妍、李準和庭沼珉。（圖／翻攝自韓網）

▲2018年元旦一連爆兩對明星情侶，D社曝光G-Dragon和珠妍，李準和庭沼珉也承認戀情。（圖／翻攝自韓網）

隨著2018年12月31日爆出李光洙和李善彬戀愛的重磅消息，也讓網友開始猜測：「年終就這麼大條，D社的元旦CP會不會更驚人？」因此也讓「D社曝戀情會是誰」登上微博熱搜，超過46萬筆討論貼文，但多是各家粉絲貼出自己偶像的照片，寫道：「劇透一下，明天我和趙寅成的好消息就公開了。」、「這下我和IU的新聞是藏不住了！」等等意外成為熱門話題。

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關鍵字

李光洙, dispatch, D社, 元旦情侶, 元旦CP

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