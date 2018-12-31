JIN上傳「V零美肌素顏照」鬍渣炸出　畫面太衝擊⋯公司打電話關切

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員V（本名：金泰亨）30日過生日，照慣例團員們也都在當天發文為他祝賀，但沒有像過去人人上傳醜照一樣成為「黑圖大戰」。其中只有大哥JIN放了一張V戴著搞笑太陽眼鏡，還有著鬍渣的照片。不過也因為畫面太衝擊，引起了公司關注。

▲防彈少年團V（右一）30日過23歲生日。（圖／翻攝自推特）

V生日當天由於有《MBC歌謠大祭典》的預錄，現場歌迷也為他唱了生日快樂歌，讓V感動的說：「收到了很多生日祝福，這次的生日是歷代級別（指非常難忘、特別），很感謝粉絲們，以後只會更愛你們。」

▲防彈少年團成員JIMIN上傳合照，祝V生日快樂。（圖／翻攝自推特）



以往防彈少年團有成員生日時，團員們都會上傳搞笑照為他慶生，但今年搶頭香的JIMIN卻是直接說道：「如果上傳醜照的話，感覺你不就不會見我了。」全部成員當中只有JIN發了V戴著搞笑太陽眼鏡、有著鬍渣的素顏照片，還寫道：「真是帥氣的時尚呢。」讓粉絲們笑說：「不愧是大哥，從不讓人失望！」

▲防彈少年團成員J-Hope上傳合照，祝V生日快樂。（圖／翻攝自推特）

不過在《MBC歌謠大祭典》預錄現場，JIN還特別喊冤說道：「這張照片是泰亨（V本名）傳給我，要我發出去給大家看的，他說自己有鬍子會很帥。」V也在一旁附和：「我以後會留鬍子的，一定很帥。」但他們也透露，因為是公司也不知道的照片，「因此還接到了關切電話」，笑翻現場粉絲。

▲防彈少年團成員JIN上傳V的搞笑照，卻引來公司關切。（圖／翻攝自推特）