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鄭容和入伍9個月仍中文十級！　帥曬軍裝自拍「全中文」狂吸4萬讚

記者蕭采薇／綜合報導

南韓樂團CNBLUE在2010年出道後迅速竄紅，今年4名成員都入伍服兵役，卻也沒忘記在年末為粉絲送上祝福。主唱鄭容和30日在微博放出穿著軍裝的自拍照，並用中文寫下對歌迷們的祝福以及新年願望，不到4小時已經吸引近4萬多個讚，以及2萬次轉發。

▲▼CNBLUE鄭容和、李宗泫、李正信上傳軍隊生活照。（圖／翻攝自微博、IG）

▲CNBLUE鄭容和上傳軍裝照，吸引2萬次轉發。（圖／翻攝自鄭容和微博）

鄭容和30日在微博更新軍裝自拍照，雖然脫下了舞台上的華麗裝扮，但帥氣模樣依舊。他用中文寫下：「各位！2018年就要結束了。2019年大家一定要健健康康的！要一直幸福！我們也要快點見面。」原本就可以在演唱會上與歌迷用中文交談的鄭容和，即使入伍已經9個月，中文程度還是相當好。

▲▼CNBLUE鄭容和、李宗泫、李正信上傳軍隊生活照。（圖／翻攝自微博、IG）

▲CNBLUE李宗泫上傳和軍中同袍合照，看來人緣相當好。（圖／翻攝自李宗泫IG）

此外，CNBLUE吉他手李宗泫和貝斯手李正信，也分別在IG放出自己的軍隊休假照。李宗泫身穿軍裝，和同袍們一起入鏡，還開玩笑說道：「跟差了10歲的弟弟們一起，感覺我也變年輕了！」可以看出在軍隊中的好人緣。李正信則是頂著一頭短髮，牽著愛犬並寫道：「不管在誰看來我都是在休假中啊！」

▲▼CNBLUE鄭容和、李宗泫、李正信上傳軍隊生活照。（圖／翻攝自微博、IG）

▲CNBLUE李宗泫上傳和軍中同袍合照，看來人緣相當好。（圖／翻攝自李宗泫IG）

雖然李宗泫在隊內是哥哥，卻晚了李正信一個禮拜入伍，他在李正信的IG下留言：「豬，你胖了！」卻反被弟弟吐槽：「對著（軍隊）前輩，豬這種話是能說出來的嗎？」互動讓粉絲笑翻，也期待看到他們早日重新聚在一起的一天。鄭容和預計2019年11月退伍，李宗泫、姜敏赫和李正信則都是預計在2020年3月退伍。

▲▼CNBLUE鄭容和、李宗泫、李正信上傳軍隊生活照。（圖／翻攝自微博、IG）

▲CNBLUE李正信頂著短髮，笑稱「任誰看我都是在放假」。（圖／翻攝自李正信IG）

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CNBLUE, 鄭容和, 李宗泫, 李正信, 姜敏赫

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