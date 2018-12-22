兒子「一個舉動」讓她崩潰！　艾莉絲「好狼狽」：在客廳狂喊救命

記者潘慧中／綜合報導

聖誕節即將到來，不少人會在家裝飾糖果、擺設玩具增添佳節氣氛，過程中難免出現小插曲。艾莉絲21日透露和一對兒女裝飾聖誕樹時，兒子突然推倒整棵樹，害她和女兒被壓得動彈不得。

▲▼艾莉絲和孩子們都很期待聖誕節的到來。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）



艾莉絲在臉書PO出一對兒女裝飾聖誕樹的照片，和樂融融的背後，其實藏了一段驚險插曲，她透露兒子多次拉倒聖誕樹，母女倆一度被壓住動都不能動，「狼狽在客廳裡大喊來人啊救命！」

▲▼艾莉絲分享裝飾聖誕樹時的驚險小插曲。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）



不只這樣，艾莉絲透露兒子一看到女兒手上的東西，就會想盡辦法搶到手並且塞進嘴巴，「搞得梨梨姐不停來告狀打小報告，他還裝可憐爬來媽媽身邊討抱抱。」她感嘆地說，今年聖誕節多了一個兒子作伴，「從此以後我的生活將不再安靜優雅。」意外引起不少媽媽網友的共鳴。

▲艾莉絲今年聖誕節多了一個兒子來作伴。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）



艾莉絲臉書全文：

姐弟倆一起裝飾聖誕樹

狂野威廉弟數度發威

把整棵樹給拉倒躺在地

害媽媽和姐姐被壓在聖誕樹下不得動彈

狼狽在客廳裡大喊來人啊救命

看到姐姐手上拿的任何東西

想盡辦法絕對要搶到手中塞進嘴裡

搞得梨梨姐不停來告狀打小報告

他還裝可憐爬來媽媽身邊討抱抱

今年聖誕

多了一隻小鬼來當家

從此以後我的生活將不再安靜優雅