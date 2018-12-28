ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《偶像練習生》選手考上伯克利　當歐陽娜娜、王力宏學弟

記者傅家妤／綜合報導

大陸綜藝《偶像練習生》在首季播出後，討論度居高不下，如今第二季也正已經在拍攝中，不過第一季的選手的新動向，依舊是網友的關注焦點。第一季的「學長」錢正昊27日就被爆出考上伯克利音樂學院，即將到美國深造，他本人也在微博證實了此事：「沒錯，是拿到了offer。」

▲歐陽娜娜、錢正昊。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、錢正昊）

▲錢正昊即將當歐陽娜娜的學弟。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、錢正昊）

年僅18歲的錢正昊因參加《偶像練習生》知名度大開，最終奪得了第11名，雖然無法順利出道，但憑藉著該節目，他的人氣飆升，數月前還推出了個人專輯《MY ART 0.5》，星途一片光明。不過，日前傳出他考上了伯克利音樂學院，即將到美國深造。

▲錢正昊即將當歐陽娜娜的學弟。（圖／翻攝自微博／錢正昊粉絲團）

▲錢正昊參加《偶像練習生》知名度大開。（圖／翻攝自微博／錢正昊粉絲團）

對此，錢正昊27日晚間也在微博上證實，「嗯，沒錯，是拿到了offer，很開心，對未來的大學生活也充滿了憧憬和期待！」雖然非常開心，但從未有獨自在國外念書經歷的他，同時也非常擔心自己應付不來、無法適應，因此他也向大家求助，希望大家可以多多分享相關的經驗，他也承諾粉絲，未來也會與大家分享在國外學習、生活、成長的點滴，同時也會持續給大家看自己的新作品。

不少粉絲得知消息後，也為錢正昊感到非常開心，紛紛向他道賀：「你真的很棒，作為你的粉絲也為你感到驕傲」、「恭喜你啊，你一定很開心，我們知道你期待了很久」，也有不少人與他分享在外求學的經歷，意外掀起不少熱議。

▲歐陽娜娜、錢正昊。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、錢正昊）

▲錢正昊發文。（圖／翻攝自微博／錢正昊）

事實上，TFBOYS的成員王源也曾表示有意考伯克利音樂學院，先前還被網友目擊現身該校的在北京的面試會場，當時他戴著口罩，全程非常低調，但還是被網友認出。如今同樣參加面試的錢正昊證實收到了該校的入學通知，也有不少網友關心王源是否考上，不過王源尚未回應。

▲王源收粉絲信喊欺騙。（圖／翻攝自微博／王源）

▲王源被爆報考美國名校伯克利。（圖／翻攝自微博）

▲王源先前也被目擊參加伯克利音樂學院在北京的面試。（圖／翻攝自微博／王源、「八組每日速報」）

伯克利音樂學院（Berklee College of Music）擁有眾多明星校友，包括金曲歌王王力宏，Super Junior-M成員Henry（劉憲華）。星二代歐陽娜娜為了就讀該校，選擇自9月起暫別演藝圈，同時吳宗憲兒子吳睿軒（藝名：鹿希派）也是學生。

謝忻被爆斷開王少偉　吉隆坡約會新歡！

推薦閱讀

新婚2月瘋傳有孕　趙麗穎爆「懷男娃」預產期曝光

趙麗穎懷孕了？　馮紹峰首鬆口認「休息中」正面回應！

印尼樂團吉他手身亡！　「4團員2死1失蹤」主唱悲：只剩我一個人了

江若琳結婚了！　嫁10年好友「上大紅花轎」淚崩：無悔這決定

梁洛施患肺炎高燒！　吊點滴露「皮包骨手臂」網驚呆

王思聰放話「楊冪離婚就娶她！」　本尊親揭真相

女兒出生6天沒抱過！　王祖藍揭當爸心聲：擔心她像我

粉絲私訊「已吞藥自盡」　《奇葩說》陳銘急求網友幫尋人

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

印尼音樂活動主持人喪命！　男星「親睹海嘯捲妻」還原恐怖經過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」

楊冪離婚只是前戲？　網爆將官宣新戀情「對象是謝霆鋒」

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

賈靜雯、蘇有朋隔13年「倚天CP」合體！　網一看「左下角亮點」笑炸

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

林俊傑壓軸後才換她⋯觀眾走一半　安心亞唱完哭著回家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

偶像練習生, 錢正昊, 王源, 歐陽娜娜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《偶像練習生》選手考上伯克利　當歐陽娜娜、王力宏學弟
  2. 青峰：以為大家會呼我2巴掌！　參加《歌手》原因曝光…看留言落淚
  3. F.I.R.被轟抄襲韓團K.A.R.D！網友對比「副歌一模一樣」　公司回應了
  4. 《爸爸4》沙溢胡可被預言離婚！　本尊親回「算命師網友」
  5. 小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」
  6. 27歲韓團偶像出獄才11天又出事！　深夜吸毒「髒話飆警察」被逮
  7. 張文福明年組4人男團出道！　同隊還有兩個《101》出身成員
  8. 謝娜雙胞胎女兒「Q萌蛋糕裙」價格曝光！　網嘆：真寵
  9. 張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾
  10. 台灣「寂寞女皇」出馬！陳曉東新片推廣曲是她唱的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366