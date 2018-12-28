《偶像練習生》選手考上伯克利　當歐陽娜娜、王力宏學弟

記者傅家妤／綜合報導

大陸綜藝《偶像練習生》在首季播出後，討論度居高不下，如今第二季也正已經在拍攝中，不過第一季的選手的新動向，依舊是網友的關注焦點。第一季的「學長」錢正昊27日就被爆出考上伯克利音樂學院，即將到美國深造，他本人也在微博證實了此事：「沒錯，是拿到了offer。」

▲錢正昊即將當歐陽娜娜的學弟。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、錢正昊）

年僅18歲的錢正昊因參加《偶像練習生》知名度大開，最終奪得了第11名，雖然無法順利出道，但憑藉著該節目，他的人氣飆升，數月前還推出了個人專輯《MY ART 0.5》，星途一片光明。不過，日前傳出他考上了伯克利音樂學院，即將到美國深造。

▲錢正昊參加《偶像練習生》知名度大開。（圖／翻攝自微博／錢正昊粉絲團）

對此，錢正昊27日晚間也在微博上證實，「嗯，沒錯，是拿到了offer，很開心，對未來的大學生活也充滿了憧憬和期待！」雖然非常開心，但從未有獨自在國外念書經歷的他，同時也非常擔心自己應付不來、無法適應，因此他也向大家求助，希望大家可以多多分享相關的經驗，他也承諾粉絲，未來也會與大家分享在國外學習、生活、成長的點滴，同時也會持續給大家看自己的新作品。

不少粉絲得知消息後，也為錢正昊感到非常開心，紛紛向他道賀：「你真的很棒，作為你的粉絲也為你感到驕傲」、「恭喜你啊，你一定很開心，我們知道你期待了很久」，也有不少人與他分享在外求學的經歷，意外掀起不少熱議。

▲錢正昊發文。（圖／翻攝自微博／錢正昊）

事實上，TFBOYS的成員王源也曾表示有意考伯克利音樂學院，先前還被網友目擊現身該校的在北京的面試會場，當時他戴著口罩，全程非常低調，但還是被網友認出。如今同樣參加面試的錢正昊證實收到了該校的入學通知，也有不少網友關心王源是否考上，不過王源尚未回應。

▲王源先前也被目擊參加伯克利音樂學院在北京的面試。（圖／翻攝自微博／王源、「八組每日速報」）

伯克利音樂學院（Berklee College of Music）擁有眾多明星校友，包括金曲歌王王力宏，Super Junior-M成員Henry（劉憲華）。星二代歐陽娜娜為了就讀該校，選擇自9月起暫別演藝圈，同時吳宗憲兒子吳睿軒（藝名：鹿希派）也是學生。