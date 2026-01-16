ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Danielle開新帳號發聲！　未曝光信件告白NewJeans：沒人能分開我們

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團NewJeans前成員Danielle在去年被所屬公司ADOR宣布開除，日前曾於社群開直播回應，引發熱議。她於16日開設新的社群帳號，並公開了在去年11月底未能發出的信件，向粉絲感性告白，也強調與成員們是「第二個家人」，珍貴羈絆絕不分開。

▲▼Danielle開新帳號發聲！　未曝光信件告白NewJeans：沒人能分開我們。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲Danielle被公司開除退出NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

Danielle在貼文中坦言，要放下過去的時光並不容易，「但現在我想暫時放下過去，專注於真正珍貴的事物——我們的心、夢想，以及未來將要面對的那些溫暖的日子。」她感性表示，自己在寫信的時候。眼眶不禁濕潤，內心充滿對粉絲的愛與感謝，「你們的愛讓我在無數的困難中堅持了下來。在我失去勇氣時給了我重新站起來的力量，並讓我領悟到什麼才是真正重要的：真誠、堅強，以及對自己誠實的勇氣。你們對我來說就是那樣的存在。真心且始終如一地支持著我的人們。」

▲▼Danielle。（圖／翻攝自YouTube）

▲Danielle日前曾透過直播發聲。（圖／翻攝自YouTube）

面對外界的混亂與好奇，Danielle明確表示：「我心之所向始終不變。」她直言Minji、Hanni、Haerin、Hyein四位成員是自己的「第二個家人」，強調即便共同行動的時間可能錯開，「但沒有任何事物能將我們分開」。她也提到，雖然未來仍會有困難，但大家會互相守護前進，「以後我也會朝著夢想前進，繼續做那些能讓我真心感受到幸福的事。」透露了對未來的規劃。

▲▼Danielle開新帳號發聲！　未曝光信件告白NewJeans：沒人能分開我們。（圖／翻攝自Instagram／dazzibelle）

▲▼Danielle上傳未公開的信件。（圖／翻攝自Instagram／dazzibelle）

▲▼Danielle開新帳號發聲！　未曝光信件告白NewJeans：沒人能分開我們。（圖／翻攝自Instagram／dazzibelle）

▲▼Danielle開新帳號發聲！　未曝光信件告白NewJeans：沒人能分開我們。（圖／翻攝自Instagram／dazzibelle）

【Danielle社群全文】

致Bunnies，

嗨Bunnies，好久不見了。
最近過得幸福、一切都好吧？

寫這封信的原因，是想將我們大家要一起迎接的新篇章、
新的開始深深地收藏在心底。

雖然放下過去的時間並不容易，
但現在我想暫時放下過去，
專注於真正珍貴的事物——我們的心、
夢想，以及未來將要面對的那些溫暖的
日子。

寫著這段文字，眼眶不禁濕潤了，
內心的一個角落充滿了愛與感謝。
這段時間你們是多麼地等待、為我應援、
溫暖地包容我... 真的謝謝你們，
Bunnies。

其實，我真的很想念你們。
但不知道該如何表達那份心意，
無論怎麼尋找措辭，都無法完全裝載我的真心。

Bunnies，
你們的愛讓我在無數的困難中堅持了下來。在我失去勇氣時給了我重新站起來的力量，
並讓我領悟到什麼才是真正重要的：
真誠、堅強，以及對自己誠實的勇氣。你們對我來說就是那樣的存在。
真心且始終如一地支持著我的人們。

身邊有這麼溫暖且可靠的粉絲陪伴，真的是莫大的祝福。
我知道在艱難的時刻依然陪伴身邊、相信並等待著我，
這絕非理所當然的事。
所以更加感謝，
有時也因為覺得無法回報所有的愛，而感到抱歉。

現在大概有很多Bunnies感到混亂
或是非常好奇。
雖然現在無法說明一切，
但有一件事我可以確定地告訴大家，
那就是我心之所向始終不變。

Minji、Hanni、Haerin、Hyein是我的第二個家人。
雖然共同行動的時間錯開了，
但沒有任何事物能將我們分開。
那份珍貴的羈絆，
是絕不能視為理所當然、
世界上獨一無二的特別緣分。

以後雖然還會有困難，
但我們會互相守護並繼續前進。
因為那對我來說是最重要的事。

雖然也會有感到不安與恐懼的時候，
但我會努力在其中尋找美好的事物。
不僅是為了我自己，
也是為了所有我愛的人。
因為，艱難的瞬間並非「不可能」，
而僅僅是「需要再多一點時間的瞬間」而已。

以後我也會朝著夢想前進，
繼續做那些能讓我真心感受到幸福的事。

親愛的Bunnies，
希望你們能像每天都是新開始一樣生活。
願你們在名為「今天」的禮物中，
能滿滿地感受到
小小的喜悅、新的勇氣以及愛。

真的好期待能再次見面、笑著聊天的日子。

衷心感謝你們，
還有要考修能（大學入學考試）的Bunnies，我真的為你們加油！
你們的努力一定會發光的。

謝謝你們、我愛你們，再次感謝Bunnies
謝謝你們始終相伴。

(P.S.我開了新的Instagram帳號@DAZZIBELLE。
我預計會一點一滴地分享
這一年來我所見、所感、所學的事物。
好奇的話隨時來找我玩喔^^)

帶著愛，
Danielle敬上

2025年11月12日

