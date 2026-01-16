直擊／比親人還親！「前嫂嫂」龍千玉悼曹西平哭到發抖：謝謝你當我靠山

記者蔡琛儀／新北報導

資深藝人曹西平於昨上個月29日猝逝家中，他生前與「前嫂嫂」龍千玉感情融洽，曹西平剛開始因兄弟之間無人願處理後事，險無人認領，好在義氣的龍千玉出面聯繫前夫，讓曹西平終於能舉辦後事。今（16日）龍千玉也現身曹西平靈堂，面容哀傷抱著一大束花束致哀，足足待了40幾分鐘，離開時更痛哭失聲，「我有跟他說，謝謝他在我最無助的時候當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持。」透露夢到曹西平兩次。

▲▼ 曹西平靈堂，前嫂嫂龍千玉現身悼念 。（圖／記者徐文彬攝）

龍千玉曾是曹西平三哥的妻子，雖然後來婚姻劃下句點，但兩人的關係並未因離婚而斷絕，打從她17歲時，就認識當時19歲的曹西平，至今已交心長達45年。曹西平多年來不僅視她為至親，更經常在公開場合力挺，兩人關係比有血緣關係的親人更親。

龍千玉說，第一次夢境就跟生前一樣 ，「我們就聊天聊得很開心，他還跟我講說，你做什麼事情我都會支持你的，但是醒來的時候是沒有悲傷的感覺，就是跟生前一模一樣。」第二次則是夢到兩人一起吃飯，結果曹西平的眼鏡一邊斷掉，「我就跟四哥說：『四哥你的眼鏡斷了耶！』然後四哥就跟我說斷了就斷了 ，有什麼關係，但是我醒來也也沒有悲傷 ，我覺得四哥好像是在跟我講說這一輩子的緣分可能眼前看到的好像就結束了，可是我相信我們深生世世一定會繼續結很好的緣。」

▼龍千玉數度痛苦失聲，情緒潰堤 。（圖／記者徐文彬攝）

原本她4月台中演唱會還邀約曹西平來看，「其實我開演唱會也是因為他一直鼓勵我出來開的，之前記者會我也一直想要邀請他出席當特別來賓，可是他一直跟我說他最近不太適合，我有問他說演唱會要不要一起來，然後他就說到時候看看好了。」沒想到成了一輩子的遺憾，預計要和主辦單位討論留位子紀念這位演唱會推手。

她難過表示，她和曹西平感情真的非常好，「我常常會問他說，四哥你最近身體怎麼樣？他就跟我講說，玉琴（龍千玉本名），其實我沒有想要跟你多說什麼，我怕你擔心啦！」更不捨表示：「其實我覺得曹大哥這幾年來他過得非常的豁達，什麼事情都看得很淡 ，而且他也常常跟我聊天 ，他就說人生就是這樣子嘛。其實真的不用太在意什麼事。」至於詳細後事則交由曹西平乾兒子統一發佈。

▲薔薔素顏現身 。（圖／記者徐文彬攝）

薔薔今天也大素顏現身，她坦言兩人有共同好友，加上上節目認識，後來曹西平開始直播賣耳環，自己也都會收看、購買，「也算是它的客人吧！」她也透露，曹西平生前相當親切又溫暖，「對晚輩也是蠻好的，他只是一個嘴巴可能比較利的人，最後可以見他，然後送他一程，是我可以做得到的事情。」