陳亞蘭求「豬大哥復出」週六夜！　歐弟嚇慘：「那是復活了」

記者葉文正／台北報導

華視攜手緯來電視網推出的全新綜藝節目《週末最強大》今（16日）舉辦錄影開棚活動，主持群驚喜宣布增加三位實力派！三位唱將曾心梅、邵大倫、林俊逸正式加入節目，成為《週末最強大》固定班底，為節目增添更多音樂與歡笑火花，現場更邀請到特別來賓李千娜現身力挺。

▲胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、李千娜、曾心梅、邵大倫出席《週末最強大》錄影開棚。（圖／記者林敬旻攝）



對於節目內容全新升級，陳亞蘭激動表示：「很多觀眾反應聽不到好歌！這些優秀唱將也缺少表演舞台」，她大讚三位固定班底首次登台就展現驚人唱功，期許透過節目的常駐演出，能讓他們的才華再次展現。歐漢聲見狀開玩笑問：「週六再熱鬧下去，菲哥會不會復出？」陳亞蘭幽默接梗：「我多希望豬大哥會復出！」歐漢聲隨即吐槽：「那是『復活』了！」主持群的幽默互動讓全場爆笑。

▲陳亞蘭(右)說希望豬哥亮復出讓大家嚇一跳。（圖／記者林敬旻攝）



胡瓜也熱情回應，歡迎所有愛唱歌的嘉賓把《週末最強大》當作表演舞台，並坦言：「目前外景精彩片段多到難以縮減，正與製作單位溝通嘗試調整內容，但『歌唱單元』每一集絕對都會有！」被問及加入的感想，新任班底曾心梅笑稱：「每一集都會激盪出新的火花，同時也是全新的磨練。」她也透露，今日錄影將帶來經典曲目〈卡門〉挑戰法文演唱，「特別用羅馬拼音練習，希望可以呈現高水準的表現。」邵大倫則興奮分享道，有觀眾在手機看見他與蕭煌奇的合唱片段，並主動上前和他打招呼；林俊逸則打趣說：「以後不用到處打工了」，並開心表示，能唱更多想唱卻沒機會唱的歌。



胡瓜也透露，《週末最強大》未來節目單元可能縮減至兩個單元，歌中劇是一定會保留，至於華視特別節目為何無法完成，他說因為華視想要延長，在種種因素下恐不利完成，只好忍痛取消，改由徐乃麟、曾國城的《天才衝衝衝》過年特別節目上場。