葛倫鮑威爾首度挑戰暗黑角色！　為奪280億遺產「連殺7家人」手扛棺材狠嗆

好萊塢新一代男神葛倫鮑威爾（Glen Powell）近年憑藉《捍衛戰士：獨行俠》、《愛愛上雲端》爆紅，陽光帥氣的形象深植人心，但他這次要在新片「黑化」了！黑色喜劇《豪門殺人指南》中，葛倫鮑威爾徹底顛覆過往，飾演一名為了奪回 280 億遺產不惜策劃「連環謀殺」的豪門棄子。

▲《豪門殺人指南》葛倫鮑威爾首度挑戰暗黑角色。（圖／CATCHPLAY提供）

「今天繼承遺產，明天只剩遺照」 暗黑海報諷刺指數破表

在預告中，葛倫鮑威爾神情冷峻，親手抬起家族成員的棺材，視覺既詭異又荒謬。海報上的中文標語大膽寫著：「今天繼承遺產，明天只剩遺照」，直指電影核心：每「送走」一位繼承人，他與 280 億台幣鉅額財產的距離就更近一步。

葛倫鮑威爾瘋狂變身！ 連殺7名繼承人挑戰演技極限

葛倫鮑威爾在片中飾演的貝克，是一名自出生就遭家族剝奪繼承權的年輕人。在被排除在權力之外多年後，他決定用極端手段奪回「本該屬於自己的一切」。葛倫鮑威爾透露，他在讀劇本時就立刻被角色吸引，「這正是我渴望挑戰、從未演過的人物類型！黑色幽默、殘酷邏輯和扭曲的動機，絕對會讓觀眾看得又過癮又不寒而慄。」

▲《豪門殺人指南》由導演約翰帕頓福特（右）操刀，融合富豪家族、黑色幽默的元素打造全新殺戮。（圖／CATCHPLAY提供）

本身就是電影《罪犯艾蜜莉》大粉絲的葛倫鮑威爾，這次能與導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）合作也感到非常興奮，「導演對犯罪電影的拆解方式與敘事節奏，是我在市場上從未見過的，這讓我毫不猶豫接下角色。」

280 億遺產引爆黑吃黑 「性感舊愛」瑪格麗特庫利成變數

《豪門殺人指南》描述貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾）為了奪回身分與遺產，策劃了一系列「匠心獨具的意外」，打算除掉擋在他與 280 億財產之間的7名家族繼承人。然而，殺人計畫除了要瞞過女友，還得面對看穿他陰謀、甚至想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞（瑪格麗特庫利 飾）。當連環謀殺遇上黑吃黑，這場失控的「致富攻略」究竟會如何收場？《豪門殺人指南》將於2月26日全台上映。