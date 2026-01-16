樂天女孩雪地脫了！解放挖空比基尼「上圍超兇」一轉身⋯蜜桃臀被看光

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，事業相當繁忙。儘管如此，她仍不時分享生活點滴，日前便在社群網站上傳一系列於雪地裡的辣照，立刻吸引不少粉絲按讚！

▲琳妲在雪地中解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



照片中，可以看到琳妲身穿一套亮藍色的挖空比基尼，躺在潔白的雪地上露出甜笑，頭戴米白色的毛絨造型帽，為整體造型增添可愛氣息。由上往下的「上帝視角」完美捕捉了她的傲人身材，不僅胸前的特殊剪裁設計讓飽滿上圍與深邃事業線一覽無遺，平坦緊實的小腹與迷人的肚臍環也大方見客，白皙肌膚與雪地相互輝映，火辣指數破表。

▲琳妲好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



另一張照片則拍下琳妲在漫天大雪中奔跑的動感瞬間，只見她頂著紛飛的雪花轉身急忙跑向室內，背影視角讓粉絲大飽眼福。比基尼的極少布料讓她露出大片美背與纖細腰身，下半身的設計更襯托出修長美腿與蜜桃臀曲線，讓粉絲見識到女神敬業又性感的一面。

▲琳妲的背影也很有看頭。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



事實上，琳妲出道前其實在火鍋連鎖店擔任工讀生，2014年經學姐介紹，參加了啦啦隊的公開徵選後，錄取成為其中一員，並在2016年成為反骨男孩的首位女團員，人氣居高不下。