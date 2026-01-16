「流星四少」合體帥炸！　蜷川實花羞喊：被台灣可愛男生包圍

記者蕭采薇／台北報導

因主演 BL 奇幻影集《向流星許願的我們》而爆紅的「流星四少」初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太，戲還未播就已圈粉無數。日前四人受邀搶先參觀《蜷川實花展》展前場，一現身便成為全場焦點。大師蜷川實花見到四位男神更露出燦笑，害羞驚呼：「哇！被台灣的可愛男生們包圍了！」讓現場氣氛瞬間嗨到最高點。

▲《向流星許願的我們》主演四人，與蜷川實花（中）合照。（圖／有意思國際傳媒提供）

鍾岳軒自認「策展人」 笑虧其他三帥是「3P」組

這是四人首次合體看展，私下感情極好的他們，話題竟然歪到「MBTI」。鍾岳軒笑說，雖然大家私下很想約，但工作實在太忙，最近一直喊著要去「懶人露營」卻總是對不到時間。他更爆料自己是四人中唯一的「J人（計畫型）」，負責規劃行程，而其他三位則是說走就走的「P人（隨性型）」。鍾岳軒忍不住開玩笑說：「他們三個就是『三P（P人）』組，我就是負責拉住他們的人！」

▲《向流星許願的我們》主演（左起）余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒一起參與蜷川實花展。（圖／有意思國際傳媒提供）

群組名藏玄機！「BBL」背後故事超大膽：又黑皮又Happy

談到四人的私密群組名稱，鍾岳軒透露，一開始取名為「流星」，後來竟改成超神祕的「BBL」。他解釋這不是傳統的 BL，而是「Blackskin Boy’s Love」，因為拍戲期間四個人都曬得黝黑，成了彼此的共同記憶。他大笑說：「我們現在是既黑皮（黑皮膚）又 Happy！」

各務孝太也加碼分享「曬黑後遺症」，他透露當時因為曬得太徹底，在海港附近拍攝時，當地的外籍移工竟然以為他是同鄉，「他們直接走過來跟我講母語，完全沒發現我是各務孝太！」這段趣事讓全場笑翻。

▲余杰恩（左）與各務孝太（右）於蜷川實花展浪漫合照 。（圖／有意思國際傳媒提供）



置身花海浪漫爆表 預言將掀「日本櫻花妹」朝聖潮

這次《蜷川實花展》充滿極致的美學風格與夢幻花卉，四人看完展後一致認同這裡絕對會吸引大量女性觀眾，各務孝太更預言：「現場氛圍太浪漫了，一定會有超多日本人特地飛來看！」

▲鍾岳軒（左）及初孟軒（右）於蜷川實花展想起拍攝《向流星許願的我們》時的浪漫情節。（圖／有意思國際傳媒提供）

四人雖然在展場中被五彩繽紛的花卉包圍，但男神氣場依舊強大，不僅展現了與蜷川實花大師的跨國情誼，也讓粉絲更加期待《向流星許願的我們》開播後，四人會擦出什麼樣的火花。