陸炫富女星出事了！全平台突遭「禁止關注」…帳號受限瘋傳3原因

大陸知名主持人李湘16日突然所有社群帳號全數遭到「禁止關注」，震驚各界。她時常炫富，帶著女兒Angela（王詩齡）時常參加時尚與上流圈活動，言行常引發爭議，此次微博、小紅書、抖音全被禁，具體違規細節目前尚未公開，但已經在網路上引發熱議。

▲李湘3個社群平台帳號全數被禁止關注。（圖／翻攝自微博）

千萬粉絲帳號受限！女兒王詩齡沒事

李湘被視為大陸直播帶貨的先鋒‧社群影響力相當高，其中微博粉絲達2456.2萬，抖音粉絲421萬，小紅書則有48.7萬位追蹤者。目前她所有社群帳號被視為「限制性措施」而非「封號」，現有用戶仍可瀏覽其歷史內容，但新用戶已無法點擊關注。業內人士分析，這種多家社群平台同步行動，可能暗示背後有監管機構的介入。另外，她與前夫王岳倫所生的女兒王詩齡（Angela），目前其個人帳號並未受到影響。

李湘被禁關3原因瘋傳

關於李湘帳號被禁的原因，陸網出現3種揣測。第一個是她的炫富舉動，部分網友質疑她長期以來的奢侈生活方式，可能觸及了2025年「清朗行動」針對炫富及拜金主義等不良價值觀的整治紅線。第二個是涉及稅務違規，她名下原本有眾多企業，但其中14家目前已經註銷，引發外界對其稅務合規性的懷疑。第三個是網傳與隱私侵權事件有關，但尚未獲得證實。

▲李湘帳號仍可以瀏覽，但是新用戶已經無法追蹤。（圖／翻攝自微博）

李湘最近一次發文是2025年跨年夜

李湘曾是紅極一時的主持人與演員，現在是娛樂公司總裁。她最後一則公開貼文是2025年12月28日，在抖音上船女兒王詩齡與藝人張藝興跨年夜同框的影片。有關她帳號被禁原因，據陸媒《極目新聞》詢問社群平台方客服，小紅書接線人員表示，會記錄相關情況，進行核實處理。抖音平台客服表示，無法查詢他人帳號被禁止關注的具體原因。微博帳號則顯示訊息「該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注」。