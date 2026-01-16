周杰倫首戰澳網吞敗「8歲兒也在場」　昆凌親揭內幕：對我來說你是贏家

記者蔡琛儀／綜合報導

近年相當認真鑽研網球的天王周杰倫（周董），日前圓夢受邀登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，也是首位參加澳網的華人歌手，沒想到首輪連球都沒碰到就遭到淘汰，事後周董以自嘲態度看待，老婆昆凌則是甜蜜放閃：「對我來說你已經是贏家。」

▲▼周杰倫首戰澳網落敗，昆凌甜蜜打氣。（圖／路透社、翻攝昆凌IG）

昆凌當天和也著迷於網球的8歲兒子Romeo，一起陪著周董去到比賽現場，自稱是去當老公的「站姐」，她在IG PO出與老公合照，以及她紀錄周董站上澳網的全部幕後過程，周董甚至賽前還請台灣好手盧彥勳、大陸網球員張之臻特訓，昆凌寫：「對我來說，當你站上舞台面對挑戰的那一刻，你就已經是贏家了。」

她也在小紅書上寫：「在同一個場館裡，上一次我在台下為你鼓掌是你舉辦演唱會的時候，這一次由我來記錄你作為網球運動員第一次上場比賽的時刻，阿chou你真的真的很棒，不是只有贏得比賽才算完滿，選擇踏上球場接受挑戰的那一刻已經是給自己最好的答卷啦，你的勇氣勝過一切。」

▲▼ 昆凌發文讚周杰倫給孩子做了好榜樣。（圖／翻攝昆凌小紅書）

昆凌在vlog最後，更暖心喊話周董：「勇敢做這件事情的你，是孩子們最好的榜樣。也許未來他會遇到更強大的對手，更艱難的挑戰，但爸爸今天勇敢踏上球場的背影，會成為他心中最堅定的力量，告訴他只要心夠熱，就可以上場。」超正能量的發言讓粉絲都推爆。