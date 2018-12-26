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蕭秉治貼身服務鼓鼓！　為他「泡澡、煮飯」兄弟情暖炸❤

記者關韶文／台北報導

「全能創作才子」蕭秉治浪跡天涯體驗各行各業的生活，蒐集第二張專輯的靈感，從第一集至今走訪了花蓮、曼谷、嘉義、台北、台南等城市。這回要接受期末大考驗，來到宜蘭礁溪的大飯店擔任鼓鼓的貼身管家，只要服務讓貴賓滿意，就能換得露營車一夜住宿，蕭秉治開心地說：「我一直很想住露營車，這是我夢想清單之一。」

▲▼蕭秉治,鼓鼓。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治陪鼓鼓泡澡。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治,鼓鼓。（圖／相信音樂提供）

即將進入尾聲的《蕭幫》，這集蕭秉治的任務是擔任「大明星的專屬貼身管家」，滿足貴賓的一切服務需要，從入住退房、介紹環境、到料理餐點等能力樣樣都得具備，回想在台北旅舍做的創意「鹹蛋糕比薩」，旅客面有難色的反應，因此貼身管家工作，也讓他感到深具挑戰。

▲▼蕭秉治,鼓鼓。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治、鼓鼓一同錄製網路節目。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治,鼓鼓。（圖／相信音樂提供）

在自我信心喊話後，蕭秉治站在大門口，戰戰兢兢迎接今日貴賓，大門一開看到鼓鼓，即使內心放鬆不少，但蕭秉治仍說：「第一次見到藝人很緊張！」為化解他的緊張，鼓鼓不斷地搞笑，一走進浴室，還邀請「貼身管家」陪泡，鼓鼓笑說：「你會陪我泡嗎？我習慣一起泡。」

除了陪泡還要陪玩，蕭秉治在介紹完飯店設備後，教「貴賓」鼓鼓做多肉植物，以及打搥球，怎知平常運動神經最好的鼓鼓，竟以一桿之差，輸給蕭秉治，首嘗勝利滋味的蕭秉治相當得意。轉眼天黑，貼身管家精心烹煮石頭火鍋，讓鼓鼓一飽口福，在吃飽喝足後，兩人在宜蘭的星空下說說唱唱度過，為貴賓做出最好的服務，最後他也成功換取打工換宿。


 

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關鍵字

鼓鼓, 相信音樂新聞, 蕭秉治

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