Sandy目睹老公「定位越離越遠」崩潰！電話一接通⋯他聲音超喘 結局反轉

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）日前在《小姐不熙娣》坦言，和老公交往期間一度有使用定位APP。只不過，曾經發生對方稱已搭計程車、快到家門口，但她查看定位卻發現其位置竟然越離越遠的烏龍事件。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲Sandy和老公交往期間一度有使用定位APP。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

回憶起兩人交往時的往事，Sandy透露老公當時外出喝酒，並在電話中告知「我現在在計程車上面，我已經快到我家了」，她還在電話這頭聽到對方跟司機道謝、關門，甚至有計程車開走的聲音，原以為一切平安無事，便準備掛斷電話休息。

沒想到掛完電話後，Sandy卻驚見另一半的標記正持續遠離住處，讓她有些傻眼，「我就想說，他還要演這一段讓我知道他假裝回家嗎？」看著定位逐漸偏離目的地，讓她非常崩潰。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲Sandy發現老公定位有問題後崩潰。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

內心糾結了一陣子後，電話再度響起，另一半竟傳來極度恐慌且急促的聲音，隨即吐露真相：「我手機丟在車上了！我剛剛一路在追了計程車！」。原來是因為手機掉在計程車上，才造成定位不斷移動的假象，而老公實際上正拚了命在街頭上演追車戲碼。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy老公當時不小心把手機掉在計程車上了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

面對老公詢問是否有回撥時，Sandy選擇隱藏內心的波濤洶湧，並未說出自己剛才經歷的猜忌過程。她感嘆還好老公以前是運動員「跑很快」，才能及時攔下計程車。

