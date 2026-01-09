女王來了！Jennie全身灰出發來台　機場被要求比愛心⋯她害羞笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮金唱片預計在10日於臺北大巨蛋登場，8日已經有大部分團體包機飛來台灣，剩下的大咖則於9日中午、下午分批來到台灣，稍早男神宋仲基率先出發，而「女王」Jennie也在11點半左右現身仁川機場，她穿著一身灰色大衣出現，與攝影大哥互動頻頻，對方俏皮要求：「新年可以給我一個愛心嗎？」她笑出來當場照做，萌樣令全場融化。

▲▼Jennie全身灰出發來台。（圖／翻攝自Newsen）



Jennie這次作為金唱片重磅嘉賓，9日約莫中午現身於仁川機場，現場大批粉絲等候，她並未戴墨鏡出現，雖然現場遭到閃光等狂閃，她也是帶著微笑默默把眼睛遮住，看到粉絲遞上信件，她親切地收下信。

接著準備往出關口方向前進時，在場的攝影大哥俏皮要求：「新年可以給我一個愛心嗎？」Jennie笑了一下比出半個愛心，記者則開心地回應「謝謝」，兩人互動很可愛，不過，巨星現身機場，稍早也有粉絲意外跌倒，所幸保鑣很快把該名粉絲扶起，才沒釀成大禍。

▲宋仲基以頒獎嘉賓身份來台。（圖／翻攝自Newsen）



另外，男神宋仲基這次擔任頒獎嘉賓，他打扮休閒、穿著灰色帽T，雖然戴著口罩，但主動親切問好並表示「新年快樂」，凍齡神顏超帥，看不出已經是兩個孩子的爸，這次出差來台，看起來心情非常好。