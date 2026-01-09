ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林莎毫不猶豫接下主持棒　曝原因「阿公和爸爸都是鐵粉」

記者葉文正／台北報導

中視招牌外景節目《大陸尋奇》迎來全新主持人林莎，為節目增添亮點，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。

▲林莎主持大陸尋奇外景節目。（圖／中視提供）

▲林莎主持大陸尋奇外景節目。（圖／中視提供）

其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。她回憶小時候每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的節目主題曲，「所以現在比較不像是『我去主持一個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺。」首次挑戰長時間的外景主持，林莎形容這是一個不斷「升級」的過程。她坦言，對體力來說是真正的考驗，「因為沒去過高原，會擔心能不能適應。」但她對每一次的拍攝都是全心全力投入。

▲林莎主持大陸尋奇外景節目。（圖／中視提供）

▲林莎單西德高山症。（圖／中視提供）

錄影過程讓她留下許多深刻印象，像是在四川第一站就遇上麻辣火鍋與特色燒烤，「邊錄影邊吃，內心一直想，這真的是工作嗎？還是老天爺的獎勵？」而外景主持與過往最大的不同，則是「山真的很高」，一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都不能掉線，最後她都一一克服，甚至拍攝海拔已突破四千公尺，連自己都感到驚訝。即使每天早出晚歸、一直步行，她卻沒有不適應的地方，「可能也因為太專心在看風景」。

▲林莎主持大陸尋奇外景節目。（圖／中視提供）

▲林莎挑戰各個景點。（圖／中視提供）

林莎談及小時候會覺得《大陸尋奇》是「大人的節目」，如今成為節目主持人，意外發現節目其實有許多年輕視角，節奏與氛圍都更貼近年輕觀眾。跟著節目，也讓她有機會到訪一些特別的地方，「如果沒有這個節目，可能一輩子都不會去」，錄影過程她先承認會被美食吸引，但拍攝時間久了，反而驚嘆有許多驚奇的自然景觀，「會發現世界真的比我們想像中還要大」。被問到之後最想挑戰到哪邊拍攝，她則是說西藏，「感覺去過一次，人生的視角會被重新整理」。

從小在喜愛旅行的家庭中長大，林莎認為父母的支持對她有很深的影響，「能親自走過、看過、感受過，真的跟書本或影片完全不一樣。」她也希望觀眾透過《大陸尋奇》，重新認識林莎，不再只是美食或綜藝節目，「我滿喜歡嘗試新東西的，有機會都想試試看。」她也透露今年計畫將推出寫真書，希望主持工作越來越穩定與自在，而林莎主持的《大陸尋奇》自1月11日起每週日晚間6點在中視播出。

