這次不是V！美媒公佈最帥美男TOP10　防彈的「他」東亞唯一上榜

記者蕭采薇／綜合報導

南韓夯團防彈少年團（BTS）人氣席捲全球，美國媒體《Gazette Review》17日公佈「全球最帥美男TOP10」，第一名由《美國隊長》克里斯伊凡拿下，其次為印度演員巴倫索布蒂、以及「越老越帥」的喬治克隆尼。榜單中更出現一大亮點，防彈少年團成員柾國拿下第9名，是唯一韓星更是東亞代表。

▲繼V（左）獲得「世一美」稱號後，防彈少年團柾國（右）被選為「全球最帥美男TOP10」。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團成員柾國在《Gazette Review》公佈的「全球最帥美男TOP10」拿下第9名，年僅21歲的他更是前10名中年紀最輕的藝人。《Gazette Review》更稱讚他：「擁有著出眾的外貌外，還擁有歌唱、舞蹈、Rap、料理等多樣的才能，因此顯得更加耀眼。」柾國的高人氣，也讓這份票選立刻登上推特和微博熱搜話題。

▲防彈少年團柾國被美國媒體《Gazette Review》選為「全球最帥美男TOP10」。（圖／翻攝自臉書、VLIVE）

先前防彈少年團成員V才在去年獲得美國電影網站「TC Candler」公佈的「全球百大帥哥」第一名，因此有了「世一美」的稱號。儘管該份名單今年尚未公佈，但V已在多家媒體票選的「全球帥哥」中拿下冠軍，極有可能再次蟬聯。而雖然這次被選中的不是V，但也是認證「防彈是好看的孩子旁邊也是好看的孩子。」

▲防彈少年團被認證是「好看的孩子旁邊也是好看的孩子。」。（圖／翻攝自推特）

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