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開直播被酸「老得臉都垮下來」　MAMAMOO霸氣嗆黑粉：滾出去！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團「吞CD女團」MAMAMOO以驚人歌唱實力闖出名聲，她們不只在舞台上魅力十足，私下與粉絲的互動也相當受到人喜愛。日前成員玟星和頌樂開直播與粉絲聊天，卻有黑粉亂入留下「MAMAMOO長得很醜」等惡評，兩人也霸氣回嗆，讓粉絲大喊：「姐姐超帥！」

▲▼MAMAMOO回嗆黑粉「滾出去！」。（圖／翻攝自推特）

▲MAMAMOO以驚人歌唱實力闖出名聲。（圖／翻攝自推特）

MAMAMOO靠著實力和獨特魅力圈粉無數，卻因為不是典型美女長相，常因此遭受攻擊。日前頌樂和玟星開直播和粉絲聊天，突然發現有網友開始留惡評，於是直接怒喊道：「等一下！誰在寫惡評？寫惡評的人請你出去！」

▲▼MAMAMOO回嗆黑粉「滾出去！」。（圖／翻攝自推特）

▲MAMAMOO頌樂和玟星日前開直播，卻遭到黑粉亂入。（圖／翻攝自推特）

頌樂同時也問玟星：「這裡面有你想反駁的惡評嗎？」玟星坦白說道：「像是『MAMAMOO長得很醜』這種留言，讓我看一下你的臉啊！最好一起公開證件照、電話號碼和地址等等就好了！」

▲▼MAMAMOO回嗆黑粉「滾出去！」。（圖／翻攝自推特）

▲MAMAMOO頌樂和玟星日前開直播，卻遭到黑粉亂入。（圖／翻攝自推特）

兩人更表示，還常看到有人說「MAMAMOO老得臉都垮掉了」，但她們這種留言並不會在意，「只是怕粉絲看到會傷心，「讓我們喜愛的人傷心的話，MAMAMOO不會坐視不管的！MOOMOO（粉絲名稱）們也不用擔心，我們內心非常強大。」正面回擊的表現讓粉絲狂讚「霸氣！」

▲▼MAMAMOO回嗆黑粉「滾出去！」。（圖／翻攝自推特）

▲MAMAMOO以驚人歌唱實力闖出名聲。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字

MAMAMOO, 頌樂, 玟星, 華莎, 輝人

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