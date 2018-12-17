鐘鉉離世一年　SM大樓辦「閃光藝術祭」懷念永遠的主唱

記者蕭采薇／綜合報導

韓團SHINee主唱鐘鉉去年12月18日離世，在他一週年忌日前夕，由鐘鉉的母親設立的基金會「Shinin'基金會」在首爾coex artium SMTOWN劇場舉辦「閃光藝術祭」，弔念一年前離眾人而去的鐘鉉。

▲鐘鉉母親成立「Shinin'基金會」救助絕望年輕人。（圖／翻攝自SM臉書）



在當天活動中，將為參加文化藝術活動的青年們頒獎，也公開和鐘鉉有關的影片、文章，藉此悼念鐘鉉。鐘鉉離世8個月後，他的母親將他留下的版權收入，轉為成立「Shinin’基金會」，專門救助感到疲憊又無助的年輕藝術家。當時鐘鉉媽媽感傷說道：「我哀傷的眼裡，還是常常看到很多痛苦的年輕人。」

▲鐘鉉離開要滿一年了。（圖／翻攝自《esquire》IG）

隨著鐘鉉當初離開的日子越來越近，演藝圈好友們也透露對他的思念。女歌手IU在15日於新加坡開唱，她突然說道：「接下來要唱一首原本歌單沒有的歌。」還要求把麥克風換成SHINee的代表色湖水綠，IU說：「這首歌是要唱給一個我很想念的人。」接著演唱了曾經與鐘鉉合唱的歌曲《憂鬱時鐘》，令粉絲驚喜又感動。

▲IU在演唱會上獻唱給鐘鉉。（圖／翻攝自韓網）

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