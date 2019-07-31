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獨家／金馬獎報名截止！張藝謀「拒絕參賽」5字果斷回覆

記者林映妤、洪文、簡立喆／台北報導

第56屆金馬獎報名至7月31日截止，去年《我們的青春，在台灣》導演傅榆一席致詞點燃兩岸「國家認同」舌戰，典禮結束後許多大陸影人趕緊返陸，並傳出不打算報名下一屆金馬。過了近一年，適逢報名截止日，今年相當巧合的是，許多大陸電影沒傳出報名金馬風聲，包含去年金馬大贏家張藝謀。

▲▼ 第55屆金馬獎最佳導演,張藝謀,影 。（圖／攝影中心攝）

▲▼張藝謀去年以《影》拿下最佳導演 。（圖／攝影中心攝／傳影互動提供）

▲▼張藝謀執導《影》鄧超、孫儷。（圖／傳影互動提供）

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張藝謀執導，鄧超、孫儷主演的《影》去年入圍金馬12項，最後抱得最佳導演、美術設計、造型設計以及視覺效果4項大獎，是金馬55大贏家，然而張藝謀工作室31日回應《ETtoday》對於新作《一秒鐘》會不會報名金馬，卻斬釘截鐵：「您好，不會的。」雖然並沒有特別說明原因，但與去年積極態度形成反差，而他所屬的影視製作發行公司「樂創文娛」尚未回應。

張藝謀《一秒鐘》。（圖／翻攝自張澤微博）

▲張藝謀《一秒鐘》確定不報名金馬。（圖／翻攝自張澤微博）

尷尬的是第28屆中國電影金雞獎也是11月23日舉辦，與早就明訂日期的第56屆金馬獎強碰，掀起一場「陰謀論」，網友直呼「意圖太明顯」，資深導演李行更是砲轟「自不量力」，許多台灣影人則持和平態度，兩邊辦得好就好。

至於台灣電影報名情況則相當熱烈，包含在坎城大放異彩的趙德胤執導《灼人秘密》、徐若瑄主演《人面魚：紅衣小女孩外傳》、超夯遊戲改編的《返校》、藍正龍首執導《傻傻愛你，傻傻愛我》、蔡明亮執導紀錄片《你的臉》以及去年度台灣票房最高國片《比悲傷更悲傷的故事》。

▼《灼人秘密》、《人面魚 紅衣小女孩外傳》、《傻傻愛你，傻傻愛我》。（圖／岸上影像提供／威視提供／華映提供）

▲▼《灼人秘密》湯志偉、吳可熙、夏于喬。（圖／岸上影像提供）

▲▼徐若瑄《人面魚：紅衣小女孩外傳》。（圖／friDay影音提供）

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照。（圖／華映提供）

如此一來吳可熙、徐若瑄、郭書瑤、王淨等人有機會角逐影后，邱澤同時有《江湖無難事》、《第九分局》2部，與同樣有2部作品的《寒單》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》鄭人碩一樣，能增加入圍影帝機會，與票房吸金王劉以豪對尬。

▼《第九分局》、《寒單》、《比悲傷更悲傷的故事》。（圖／甲上提供／想亮影藝提供／傳影互動提供）

▲▼《第九分局》劇照。（圖／甲上提供）

▲▼《寒單》鄭人碩、胡宇威。（圖／想亮影藝提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》劉以豪。（圖／傳影互動提供）

另外《我的靈魂是愛做的》男主角是《台北物語》邱志宇，他同時有機會可以角逐新人、男主角，也有自行作曲演唱，表示希望有機會可以角逐3個獎項。

港片部分報名的則有集結張家輝、古天樂、吳鎮宇的動作電影《使徒行者2 諜影行動》以及劉德華監製主演的《掃毒2 天地對決》，另外還有梅艷芳歌迷真人真事改編電影《朝花夕拾.芳華絕代-拾芳》與王祖藍執導歌舞喜劇《你咪理，我愛你！》，屆時或許有機會可見香港天王蒞臨台灣。

金馬56確定報名台灣電影：

灼人秘密
人面魚：紅衣小女孩外傳
返校
寒單瘋狂電視台瘋電影
大三元
陪你很久很久
狂徒
第九分局
陽光普照
比悲傷更悲傷的故事
江湖無難事
傻傻愛你，傻傻愛我
下半場
可不可以，你也剛好喜歡我？
那個我最親愛的陌生人
我的靈魂是愛做的
最乖巧的殺人犯
樂園
大餓
野雀之詩
蚵豐村
你的臉
出發

金馬56確定報名香港電影：

使徒行者2 諜影行動
朝花夕拾.芳華絕代-拾芳
你咪理，我愛你！
掃毒2 天地對決

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

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