曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

▲狄鶯曾在節目上詢問曹西平性向。（圖／合成圖／翻攝自臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

資深藝人曹西平於12月29日驟然離世，享壽66歲，消息震驚演藝圈。出道於1982年的他，憑藉陽光帥氣的唱跳風格走紅，形象鮮明，一生未婚、感情世界始終低調，生前曾公開表示「一個人也很快樂」。而曹西平多年前上狄鶯節目時，一段與感情相關的問答，也引起討論。

曹西平生前曾多次於節目中談及個人生活，尤其是在狄鶯主持的節目《今夜不流淚》中，有一段問答引發討論。當時狄鶯好奇他未婚原因，當場在節目上問「你是GAY嗎？」曹西平直率回應：「為什麼要回答妳？」展現一貫幽默又不失氣度的個性。對於婚姻，他坦言不認為結婚是人生必經的選項，「人到了五十歲，沒有衝動也沒必要硬演給別人看。」

而外界對他私生活的好奇，曾因2015年在豬哥亮節目上的一段話有了些許答案。當時他被揭露曾暗戀主持人陳亞蘭長達30年，雖未曾追求，但對她的好感始終未減。他笑說：「若多年後我們都沒伴，希望可以比鄰而居、同居不同床也沒問題」，展現溫柔內斂的一面。

曹西平前幾日才在社群平台談及地震，感性地說「一切交給老天爺的安排」，沒想到不久後竟傳來噩耗，讓粉絲與圈內好友悲痛不捨。