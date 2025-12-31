凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

記者潘慧中／綜合報導

凱渥名模王心恬2022年錄取政大EMBA文科資創組的時候，掀起一波討論，沒想到一轉眼，她近日在社群網站興奮宣布，終於順利通過論文口試，「我要畢業囉～Oh ya!」

▲王心恬政大畢業了！



回憶起大學畢業後，王心恬一度在研究所與工作之間「先選了工作」，原因是當時的她認為先賺錢比較實際；但隨著自行創業，她為了「讓品牌更好」選擇重返校園。

▲▼王心恬兼顧事業與學業。



入學以來，王心恬不僅要應付「上課、討論、寫作業」的密集節奏，更在分析個案中學習「經營、管理、行銷、策略、會計財務」。她透露這段過程讓她獲益良多，能將所學「內化回我的品牌、凱渥、甚至之後正在發展的新事業」，與各行各業同學的交流更成為她成長的養分。

▲▼王心恬通過論文口試。



在兼顧事業與學業的情況下，王心恬終於完成了論文口試。她謙虛表示「沒有特別了不起」，但確實是人生中的重要里程碑，並感性致謝指導教授與口試委員的帶領。此外，她也特別提到「感謝凱渥支持我完成這個我人生中第一個工作」，讓她能無後顧之憂地完成交出論文。

迎接畢業時刻，王心恬不改名模本色，大方分享「時尚總監的論文口試OOTD」，展現專業且具質感的學術穿搭風。有趣的是，她還幽默地說，很在意學生證以後是否還能用，在得知「答案是不能」後，讓她忍不住失望直呼「oh no」！