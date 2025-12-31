曹西平驟逝！白冰冰嘆「電話簿又刪掉一個名字」　憶過往：心少了一塊

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平29日深夜驚傳在三重住家驟然辭世，享年66歲，令外界感到震驚不捨。曹西平縱橫演藝圈40年，與他同時期走紅的白冰冰，對于昔日舊相識的離世感慨不已，表次看著電話簿又要刪掉一個，「一代偶像曹西平突然就走了，令人無限惆悵、也覺得他個人一定有很多的措手不及。秀場年代走過來的人，每一位都是一段歷史，少了一個，心就少了一塊。」

▲白冰冰回憶曹西平。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅））

白冰冰回憶與曹西平的過往情誼，感嘆兩人幾乎在同一時期走紅。她提到，當年自己首次主持以本名命名的節目《冰冰棒棒》，而曹西平則與包偉銘搭檔主持《來電50》，同時陽帆也以《分手擂台》掀起話題，形成當年電視圈「三足鼎立」的熱鬧景象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白冰冰笑說，自己私下常開玩笑形容那段黃金年代：「先去《來電50》，再去《分手擂台》，一對佳偶就變成怨偶了。」她也感慨表示，這一切都已過去數十年，近年來送走的多是與自己同輩的老朋友，「今晚看著電話聯絡簿，又要刪掉一個名字了。難過是因為曾經那麼熟悉過⋯啊，真讓人心痛。」字句間盡是唏噓與不捨。