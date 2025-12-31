最暖年末禮物！　玄彬、孫藝真「夫婦名義」暖捐2億醫藥費

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣夫妻檔玄彬、孫藝真（孫藝珍）再度以溫暖善舉替年末增添暖意。玄彬所屬公司VAST娛樂30日表示，玄彬與孫藝真為了幫助需要醫療支援的患者，於年末捐出共韓幣2億元（約台幣450萬元）善款，將用於三星首爾醫院小兒青少年患者，以及經濟困難的低收入成人患者治療費，希望能減輕病患家庭的負擔。

▲玄彬和孫藝真年末暖舉曝光。（圖／翻攝自Instagram、YouTube）



兩人也透過公司傳達心意，表示這筆捐款是希望能為正在接受治療的患者與家屬帶來些許幫助，盼望這份心意能成為他們度過難關的一點力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，玄彬與孫藝真去年就曾以醫療支援為主軸進行捐款，今年再度延續相同方向，不僅展現持續性，也讓外界看見他們結婚後以「夫妻名義」實踐社會責任的行動力。相關善行也被認為不只是明星夫妻的美談，更在社會上形成正向擴散的影響力。

此外，兩人的演藝活動也同步受到關注。玄彬近期在影集《韓國製造》中飾演中央情報部課長「白基泰」，展現沉穩又強烈的存在感，作品上線後也吸引全球觀眾討論。孫藝真則以電影《徵人啟弒》睽違7年回歸大銀幕，並確定出演Netflix原創影集《醜聞》與《Variety》，預告將展開更積極的演藝計畫。