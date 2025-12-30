直擊／蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！　震撼畫面曝...全場掉下巴　

▲ 蔡依林登上巨蟒繞場開唱 。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，整體總共耗資9億台幣打造JOLIN大巨蛋「愉悅宇宙」，開場巨達3層樓高的「慶典公牛」率先盛大出巡，主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，掀起首波高潮，不按牌理出牌的她，也打破過往歌手在演唱會上的出場模式，頭戴「愉悅與苦痛」雙面頭盔，無預警出現在「覺醒之巔」舞台，瞬間掀翻尖叫聲。

▲ 蔡依林搭乘巨蟒繞場大巨蛋。（圖／凌時差提供）

蔡依林脫下華麗外袍化身為「大地精靈」，結合歌德式史詩感風格的《SEVEN》，為 「愉悅宇宙」揭開序幕，在唱完《紅衣女孩》後，蔡依林又使出「大絕招」震驚4萬人，只見舞台邊出現巨蟒，她直接一腳踏上三層樓高、長30公尺的巨蟒繞整個大巨蛋唱跳《美杜莎》，讓全場看得直接掉下巴。

接著更把巨蟒當作坐騎，乘著巨蟒繞行大巨蛋一圈，與全場歌迷近距離互動，畫面相當震撼，讓全場歌迷目不轉睛，紛紛拿起手機狂拍，隨後她直攻延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉，讓四萬名觀眾瞬間嗨到失控，掀起演唱會最狂高潮。

而開場短短十分鐘就以「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」 解鎖大巨蛋兩項成就，不僅直接把全場熱度拉到最高點，更被歌迷封為「史上最狂開場」，寫下大巨蛋開唱以來最震撼的開場橋段。

這次《PLEASURE》演唱會更創下破紀錄五大之最，不僅總成本耗資9億台幣打造，創大巨蛋歷屆演唱會有史以來新高；演唱會也以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」；近30項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中；現場化身萬獸派對，打造20隻奇幻混種動物驚現大巨蛋；此外，開場才短短10分鐘就搬出「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」 解鎖大巨蛋兩項成就。



