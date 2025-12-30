ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

演藝圈第一個朋友！曹西平5年前淚別羅霈穎
唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」
吳慷仁曾組團曹西平！翻閱珍藏合照
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 林俊傑 龍千玉 王月 包偉銘 潘若迪

直擊／蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！　震撼畫面曝...全場掉下巴　

▲▼ 蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲ 蔡依林登上巨蟒繞場開唱 。（圖／凌時差提供）

記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，整體總共耗資9億台幣打造JOLIN大巨蛋「愉悅宇宙」，開場巨達3層樓高的「慶典公牛」率先盛大出巡，主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，掀起首波高潮，不按牌理出牌的她，也打破過往歌手在演唱會上的出場模式，頭戴「愉悅與苦痛」雙面頭盔，無預警出現在「覺醒之巔」舞台，瞬間掀翻尖叫聲。

▲▼ 蔡依林 。（圖／凌時差提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 蔡依林搭乘巨蟒繞場大巨蛋。（圖／凌時差提供）

蔡依林脫下華麗外袍化身為「大地精靈」，結合歌德式史詩感風格的《SEVEN》，為 「愉悅宇宙」揭開序幕，在唱完《紅衣女孩》後，蔡依林又使出「大絕招」震驚4萬人，只見舞台邊出現巨蟒，她直接一腳踏上三層樓高、長30公尺的巨蟒繞整個大巨蛋唱跳《美杜莎》，讓全場看得直接掉下巴。

接著更把巨蟒當作坐騎，乘著巨蟒繞行大巨蛋一圈，與全場歌迷近距離互動，畫面相當震撼，讓全場歌迷目不轉睛，紛紛拿起手機狂拍，隨後她直攻延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉，讓四萬名觀眾瞬間嗨到失控，掀起演唱會最狂高潮。

而開場短短十分鐘就以「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」 解鎖大巨蛋兩項成就，不僅直接把全場熱度拉到最高點，更被歌迷封為「史上最狂開場」，寫下大巨蛋開唱以來最震撼的開場橋段。

這次《PLEASURE》演唱會更創下破紀錄五大之最，不僅總成本耗資9億台幣打造，創大巨蛋歷屆演唱會有史以來新高；演唱會也以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」；近30項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中；現場化身萬獸派對，打造20隻奇幻混種動物驚現大巨蛋；此外，開場才短短10分鐘就搬出「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」 解鎖大巨蛋兩項成就。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡依林

推薦閱讀

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

12小時前

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

16小時前

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

10小時前

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

23小時前

曹西平乾兒子是誰？同住多年「天天準備便當」：比親生兄弟更像家人

曹西平乾兒子是誰？同住多年「天天準備便當」：比親生兄弟更像家人

9小時前

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

23小時前

曹西平乾兒子能辦後事了！「協調人是知名女星」 死因曝：睡著走的

曹西平乾兒子能辦後事了！「協調人是知名女星」 死因曝：睡著走的

7小時前

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

14小時前

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

15小時前

曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事安排曝光」

曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事安排曝光」

4小時前

唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」時間點曝！風象小心過勞

唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」時間點曝！風象小心過勞

6小時前

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

15小時前

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷
成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了

成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

看更多

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

直擊／人氣男團唱跨年熱爆！無袖現台南　隊長笑喊：下飛機就脫了

4分鐘前0

東京影后穿薄絲襪「跪到流血」膝蓋破了！　拍戲敬業過程曝光

16分鐘前31

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

22分鐘前90

直擊／蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！　震撼畫面曝...全場掉下巴　

28分鐘前10

脫口秀演員喊「走的是曹西平不是我」！挨網轟消費死者　急刪文道歉了

28分鐘前0

《還珠格格》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照瘋傳

30分鐘前50

蔡依林開唱「巨型公牛」狂衝繞場！　史上最猛開場4萬人全看呆

41分鐘前30

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

55分鐘前50

蔡依林狂燒9億大巨蛋開唱！　「5大超狂破紀錄亮點」震撼12萬人

1小時前20

直擊／鈴木愛理台南祈福拜拜！超萌秀台語：窩尚水～　記者全淪陷

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」
    12小時前5626
  2. 曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲
    16小時前13623
  3. 快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親
    10小時前4815
  4. 快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光
    23小時前5435
  5. 曹西平乾兒子是誰？
    9小時前7211
  6. 林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多
    23小時前4414
  7. 曹西平乾兒子能辦後事了！
    7小時前6234
  8. 曹西平生前悲嘆「沒有家人」
    14小時前3612
  9. 龍千玉從前嫂嫂變閨中密友曹西平吃飯激動落淚
    15小時前3211
  10. 曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事進度曝光」
    4小時前3210
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合