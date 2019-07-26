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李安《雙子殺手》5件必須知道的事！威爾史密斯認了：感覺超詭異的

記者林映妤／台北報導

李安執導、威爾史密斯（Will Smith）主演的《雙子殺手》25日發布第二支預告引起全球影迷熱烈討論。電影使用每秒120 幀、4K、3D 的高規格拍攝，準備震撼全球觀眾，除此之外威爾史密斯一人分飾兩角，懸疑緊張又充滿動作衝突的戲碼，更是技術層面之外引人好奇之處。

在觀賞《雙子殺手》前，也有5件必須知道的事。

一、前所未見的「2個」威爾史密斯

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片中有2個威爾史密斯，他同時飾演一名51歲的殺手，以及一名被派來殺他的23歲殺手。年輕版的威爾史密斯完全是一個運用電腦動畫打造出來的角色，這個角色栩栩如生地在大銀幕上面和現實生活中的威爾史密斯展開一場精采激烈的雙人對打。「你會看到威爾史密森看著比他年輕30歲的自己。」製片傑瑞布洛克海默說：「這對觀眾來說絕對是一次不可思議的經驗！」

▲▼《雙子殺手》李安、威爾史密斯。（圖／派拉蒙提供）

▲《雙子殺手》威爾史密斯演出年輕版的自己。（圖／派拉蒙提供）

二、年輕版威爾史密斯哭的時候，流下來的真的是威爾史密斯的眼淚

「這不是減齡，也不是取代臉部－年輕版的威爾史密斯完全是一個電腦動畫角色，百分之百是威爾史密斯的動態捕捉表演。」視覺特效總監比爾威斯坦霍佛這麼說。他流下的每一滴眼淚，揮出的每一擊重拳，你所看到的一切都是威爾史密斯的表演。

「我第一次看到的時候，感覺真的超詭異的，」威爾史密斯這麼形容他這開創先河的雙重表演，「那真的是我。每當我看到這個完美無瑕23歲版本的自己，就像有人把我所有的缺陷都拿掉了。就電影製作技術方面而言，真的是太不可思議了。而這項技術將會改變拍攝電影的方法和觀賞電影的方式。」

▲▼李安執導《雙子殺手》威爾史密斯。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

▲《雙子殺手》技術令威爾史密斯感到震撼。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

三、準備感受「騎機功夫」的強烈視覺震撼

導演李安表示：「這完全達到了另一個境界，而且是一個前所未有的體驗。」他完全擁抱這種無以倫比的特技動作帶來的無限可能性，甚至使用「騎機功夫」（Bike-Fu）這個字眼來形容片中2個威爾史密斯，在南美洲國家哥倫比亞的卡塔赫納市展開一場驚險刺激的飛車追逐時，把機車當成武器攻擊對方的特技動作戲份。

「李安領先其他導演做出這項大躍進。」製片傑瑞布洛克海默這麼形容這位金獎導演和開路先鋒。而威爾史密斯也補充：「簡直就是卓越非凡。」

▲▼《雙子殺手》威爾史密斯。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

▲▼《雙子殺手》展現「騎機功夫」。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

▲▼《雙子殺手》威爾史密斯。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

四、感覺就像是置身於動作場面之中

《雙子殺手》更上一層樓的3D HD觀影經驗，觀眾從來沒有在電影院有過這種彷彿身歷其境的感覺。這是一部終極動作片，來自2個和超級大片和浩大場景劃上等號的名字－王牌製片傑瑞布洛克海默（《捍衛戰士》、《神鬼奇航》系列電影）以及大衛艾利森的Skydance（《不可能的任務》系列電影、《魔鬼終結者：黑暗宿命》）

這部突破性的電影以每秒120 幀、4K、3D 的高規格拍攝。「這聽起來很複雜。」視覺特效總監比爾威斯坦霍佛說：「但是這背後代表的意義很簡單：讓觀眾彷彿和片中演員一樣置身於動作場面之中。」

▲▼《雙子殺手》李安、威爾史密斯。（圖／派拉蒙提供）

▲《雙子殺手》李安是高科技的開路先鋒。（圖／派拉蒙提供）

五、不靠化妝的精湛演技

拍攝這部電影不可能使用傳統的化妝技巧，因為導演李安使用的攝影機解析度太高了，能夠捕捉到演員臉上的每一根血管在表演時的自然反應。所以化妝部門就研發了一種全新的半透明化妝術，用來捕捉片中演員所有細膩的表演。

李安和威爾史密斯攜手合作，把他們自己和對方的表現推上新的巔峰，最後的成果則令人嘆為觀止。「當我23歲時不可能演出年輕的亨利。」威爾史密斯說：「但是現在我擁有豐富的演戲經驗，所以才能夠達成這項不可能的任務。」或者就像李安驚嘆地說：「我找到了一個全新的威爾史密斯。」

《雙子殺手》10月9日上映。

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雙子殺手, 李安, 威爾史密斯

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