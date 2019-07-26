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和巨星演戲！超萌童星不識「李奧納多狄卡皮歐」：以為他是音樂家

記者林映妤／綜合報導

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導新片《從前，有個好萊塢》，除了有兩大男神李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）與瑪格羅比（Margot Robbie）助陣，童星茱莉亞巴特斯（Julia Butters）與李奧納多精彩的對手戲更是一大亮點。然而年僅10歲的茱莉亞巴特斯，卻透露拍片時根本不識一旁巨星！

茱莉亞巴特斯4歲就演過美國影集《犯罪心理》，10歲開始演出美國情境喜劇《美式主婦》，並在電影《期限人生》、《愛在回家時》等露過面，小小年紀演技就頗受青睞。她在《從前，有個好萊塢》飾演一名與李奧納多飾演的過氣明星瑞克達爾頓對戲的小童星，雙方有著超越年齡的溫暖友情，互動十分可愛。

▲▼《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯。（圖／翻攝自IG／推特／茱莉亞巴特斯）

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▲《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯與李奧納多合作。（圖／翻攝自IG／推特／茱莉亞巴特斯）

不過茱莉亞巴特斯接受《Variety》訪問時，卻笑說自己在演出這個角色前，根本不知道李奧納多狄卡皮歐是誰，甚至開玩笑表示：「我以為他是一位音樂家！」至於布萊德彼特呢？茱莉亞則笑：「我只知道他是個『帥哥』，就像許多女人會說，『噢！布萊德彼特，他太帥了！』這就是我如何知道他的。」

茱莉亞表示自己並沒有和太多人說自己與兩大男神合作，「身邊的人好像都是自己發現的，然後他們就會開始問，『布萊德彼特有多帥？』、『他性感嗎？他是不是很性感？』」

▲▼《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯。（圖／翻攝自IG／推特／茱莉亞巴特斯）

▲《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯自然演技獲得大導喜愛。（圖／翻攝自IG／推特／茱莉亞巴特斯）

得到角色的過程更妙了，當時昆汀在寫《從》片劇本時，習慣打開電視聽聲音，然而當時電視上正好播出茱莉亞巴特斯演的情境喜劇《美式主婦》，「他正好看到了我的獨白演出，我不知道為什麼他會喜歡，然後就請我去試鏡了。」

試鏡時茱莉亞只記得非常有趣，自己在房間玩得很開心，還哈哈大笑，昆汀則告訴她為何找她試鏡，「然後我就問他『所以你的劇本寫好了嗎？做得好！』其實我根本不知道他是誰，是作家、導演還是演員，然後他讓我媽媽在另外一個辦公室讀劇本。」

有場戲茱莉亞在李奧納多的耳邊說：「這是我一生中見過最好的表演。」其實與這樣的大明星對戲，茱莉亞不太緊張，而且更傾向於不要只是「背誦台詞」，「我不是那種『噢！天啊！我要在李奧納多耳邊講悄悄話』，而是『我想要對我的朋友說出這句話』。」

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

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從前，有個好萊塢, 布萊德彼特, 李奧納多狄卡皮歐, 昆汀塔倫提諾, 瑪格羅比

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