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影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

記者林映妤／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》鋼鐵人死亡畫面令許多粉絲相當痛心，27日外媒《USA Today》公布了一支《復仇者4》未曝光畫面，在這段鋼鐵人迎接死亡的一幕中，影迷可見其他英雄如鷹眼、黑豹等人紛紛單膝下跪，向這位漫威宇宙最傳奇的英雄致上崇高敬意，畫面悲戚又動人。

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

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▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

正片中只見東尼史塔克與愛人小辣椒慎重道別，其他的英雄則隨侍在側，但電影中鮮少帶到他們，更別說動作與表情。這支影片中，在小辣椒親吻東尼史塔克的臉頰後，鷹眼率先單膝下跪，引起其他英雄紛紛響應，黑豹、驚奇隊長、星爵、涅布拉、女武神、蟻人、美國隊長都向鋼鐵人致意，最後是早已預知這拯救宇宙唯一可能的奇異博士，也帶著悲痛順從結局、自責哀傷的眼神跟著跪下。

▼《復仇者聯盟：終局之戰》眾英雄向鋼鐵人致意。（圖／翻攝自USA TODAY）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

《USA Today》報導同時指出，來自2014年的葛摩菈，也清楚出現在此一片段，雖然她沒有因為東尼史塔克的彈指而消失，但那時的她並不認識鋼鐵人，雖然親眼目睹了鋼鐵人的死亡，但因為沒有興趣與其他英雄一起致意而轉身離去。

事實上葛摩菈在任何時間軸上都沒有遇上過鋼鐵人，在《復仇者聯盟：無限之戰》中，她早與薩諾斯前往佛米爾星，因此和東尼史塔克可說是完全沒有交集。

▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》刪減片段。（圖／翻攝自USA TODAY）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》葛摩菈轉身離去。（圖／翻攝自USA TODAY）

在正片中並沒有交代葛摩菈的去向，導演之一的安東尼羅素（Anthony Russo）在聖地牙哥動漫展（SDCC）中透露，「她是邪惡的壞蛋還是敵人？她是否還活著？誰知道，這又是另外一個故事了。」、「如果東尼史塔克是想消滅薩諾斯與他的軍隊，那麼葛摩菈還是軍隊的一部分嗎？」

對於交代葛摩菈未來的命運導演的說詞顯得含糊，然而這段影片證明了葛摩菈還活著，而星爵要如何與這位沒有記憶的愛人從頭來過，又得花上許多時間了。

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復仇者聯盟：終局之戰, 復仇者聯盟, 復仇者4, 鋼鐵人

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