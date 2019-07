影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

記者林映妤/綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟:終局之戰》鋼鐵人死亡畫面令許多粉絲相當痛心,27日外媒《USA Today》公布了一支《復仇者4》未曝光畫面,在這段鋼鐵人迎接死亡的一幕中,影迷可見其他英雄如鷹眼、黑豹等人紛紛單膝下跪,向這位漫威宇宙最傳奇的英雄致上崇高敬意,畫面悲戚又動人。

▲▼《復仇者聯盟:終局之戰》刪減片段。(圖/翻攝自USA TODAY)



正片中只見東尼史塔克與愛人小辣椒慎重道別,其他的英雄則隨侍在側,但電影中鮮少帶到他們,更別說動作與表情。這支影片中,在小辣椒親吻東尼史塔克的臉頰後,鷹眼率先單膝下跪,引起其他英雄紛紛響應,黑豹、驚奇隊長、星爵、涅布拉、女武神、蟻人、美國隊長都向鋼鐵人致意,最後是早已預知這拯救宇宙唯一可能的奇異博士,也帶著悲痛順從結局、自責哀傷的眼神跟著跪下。

▼《復仇者聯盟:終局之戰》眾英雄向鋼鐵人致意。(圖/翻攝自USA TODAY)

《USA Today》報導同時指出,來自2014年的葛摩菈,也清楚出現在此一片段,雖然她沒有因為東尼史塔克的彈指而消失,但那時的她並不認識鋼鐵人,雖然親眼目睹了鋼鐵人的死亡,但因為沒有興趣與其他英雄一起致意而轉身離去。

事實上葛摩菈在任何時間軸上都沒有遇上過鋼鐵人,在《復仇者聯盟:無限之戰》中,她早與薩諾斯前往佛米爾星,因此和東尼史塔克可說是完全沒有交集。

▲《復仇者聯盟:終局之戰》葛摩菈轉身離去。(圖/翻攝自USA TODAY)

在正片中並沒有交代葛摩菈的去向,導演之一的安東尼羅素(Anthony Russo)在聖地牙哥動漫展(SDCC)中透露,「她是邪惡的壞蛋還是敵人?她是否還活著?誰知道,這又是另外一個故事了。」、「如果東尼史塔克是想消滅薩諾斯與他的軍隊,那麼葛摩菈還是軍隊的一部分嗎?」

對於交代葛摩菈未來的命運導演的說詞顯得含糊,然而這段影片證明了葛摩菈還活著,而星爵要如何與這位沒有記憶的愛人從頭來過,又得花上許多時間了。

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2