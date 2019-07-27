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強尼戴普流血燒傷進醫院！拿出證據再控前妻「恐怖行徑」

▲▼強尼戴普控訴安珀赫德燙傷他並砸他酒瓶導致他手指差點斷掉。（圖／翻攝自dailymail）

▲強尼戴普燙傷、流血送醫照曝光。（圖／翻攝自dailymail）

記者林映妤／綜合報導

好萊塢巨星「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）離婚訴訟還沒打完，近期他再度提出前妻家暴的新證據，一張他因為臉上燙傷與手指流血進醫院的驚悚照片，並聲稱這是2人2015年在澳洲發生爭執，安珀赫德竟用香菸燙傷他右臉頰，並向他丟了兩瓶酒瓶，爆破導致手指割傷流血。

強尼戴普今年3月對安珀赫德提出訴訟，並向女方求償5000萬美金，相當於新台幣15億元，但2人官司纏訟未果，近期強哥再拿出他因家暴出入醫院的照片，佐證之前他所說過，安珀赫德對他家暴，不僅拿菸燙他臉頰，還拿了超大酒瓶砸他，害他右手手指「差點沒了」，前後動了3次手術才救回來。

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▲▼強尼戴普控訴安珀赫德燙傷他並砸他酒瓶導致他手指差點斷掉。（圖／翻攝自dailymail）

▲強尼戴普也控訴安珀赫德的「傷口」是在事件發生後故意畫上去的。（圖／翻攝自dailymail）

強尼戴普提出證據照片，表示2人爭吵時間點在2015年3月於澳洲，起因就是安珀赫德聽到強哥與他的律師正打算要求女方簽署離婚同意書。當下安珀赫德情緒失控，瘋狂追著想下樓去酒吧避免爭吵的強哥，途中不斷朝他丟酒瓶，第一次沒打中，第二次則砸到並割傷他的手指，最後拿菸燙傷他的臉頰。

對於強尼戴普提出的證據，安珀赫德的律師表示這不足以證明傷害是女方造成的，認為這根本就是強尼戴普故意要迫使大眾轉移男方對女方身心靈造成傷害的焦點。

▲強尼戴普、安柏赫德。（圖／達志影像、美聯社、翻攝自IG／安柏赫德）

▲強尼戴普、安柏赫德恩愛不再。（圖／達志影像、美聯社）

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