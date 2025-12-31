36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」：原來我是第三者

記者陳芊秀／綜合報導

75歲香港男星李龍基2021年公開與小37歲陸籍女友王青霞的戀情。然而去年（2024）女友因涉嫌在香港逾期居留被捕，隨後被裁定違反逗留條件、作虛假陳述以及偽造文書等7項罪名，最終被判刑2年1個月。今年7月，她刑滿出獄，當時他對女友仍不離不棄，甚至在對方服刑期間向其求婚成功，不料女友被爆早在家鄉結婚並育有子女，他31日鬆口證實「爺孫戀」已經玩完。

▲75歲李龍基與小36歲陸籍女友分手。（圖／翻攝自IG）

據《星島頭條》報導，李龍基原本計畫年底與王青霞結婚，7月時手捧60枝粉紅玫瑰迎接女友出獄，但女方一直低調。當時知情人士透露，王青霞早在2007年已與一名姓陳的男子結婚，並育有一名現年16歲的兒子。此前冬至期間，有媒體拍到王青霞疑似與丈夫陳姓男子及其母親同桌聚餐。

李龍基接受港媒訪問，承認與王青霞的關係已經結束。兩人自王青霞返回內地家鄉後，逐漸疏遠，直至冬至後正式分手，才得知自己是第三者，並強調經過溝通後，雙方和平分手，承諾自己不會做傻事。他還補充說，儘管分手，兩人仍會保持聯絡。

至於誤當小王是否對王青霞丈夫與兒子感到抱歉？李龍基連回8次「沒有」，強調不知者無罪，知道之後會祝福對方家庭幸福快樂。他坦承自己從來沒有過問女方的「婚姻現況」，只覺得雙方相處多年應該要有個結果，並且認為無需向女方家人道歉。