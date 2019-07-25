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《灼人秘密》極惡反派終於曝光！「噁男監製」舌舔嘴角爆邪氣

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導國片《灼人秘密》極惡反派角色隨上映終於曝光！湯志偉飾演的大監製在飯店房內，看著6個紅衣女孩一字排開，任由他「擺佈試戲」，他奸笑又露出邪惡眼神，對懷有明星夢的女孩伸出魔爪。湯志偉坦言：「這個角色蠻令人噁心的。」趙德胤則大讚湯的演技，「連舔嘴角都這麼有戲，笑得讓人發毛！」

藏身暗黑真相背後的重要角色湯志偉終於浮上檯面，他顛覆以往愛家好男人形象，首次挑戰極惡反派，飾演掌有大權的電影監製，利用演藝圈潛規則對6位前來試鏡的女孩下毒手。他不但要求周曉涵跟林子熙飾演的2號、5號試鏡女孩「火辣熱吻」，看不順眼就直接轟出去；更下令吳可熙、夏于喬跪地扮狗扯爛對方衣服。

▲▼《灼人秘密》湯志偉、吳可熙、夏于喬。（圖／岸上影像提供）

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▲《灼人秘密》試鏡女孩慘遭監製魔爪侵犯。（圖／岸上影像提供）

湯志偉自己也反感直呼：「這個角色蠻令人噁心的，披著羊皮的狼，一個會讓人憎恨的對象。」

趙德胤則透露，與湯志偉第一次見面就暢聊4個多小時，當下便決定由對方演出大監製，「湯志偉6歲進入演藝圈至今，這個圈子的黑暗、醜陋或現實，他一定明瞭。」事後證明趙導沒看錯，他大讚湯的演出，打從骨子讓人厭惡，但又表示對方其實戲外是個幽默逗趣的大前輩，「我拍攝時工作壓力大，其中一個紓壓方式就是看他Line傳給我的笑話！」

▲▼《灼人秘密》湯志偉、吳可熙、夏于喬。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》湯志偉成為吳可熙試鏡後最大的惡夢。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》湯志偉、吳可熙、夏于喬。（圖／岸上影像提供）

片中抱有電影夢的吳可熙，在1408號房遭到監製湯志偉侵犯，是全片深藏的最大秘密。對於這場「地板動作戲」，現場替演員做足保護措施，湯志偉跟吳可熙也事前仔細溝通，湯志偉非常尊重對手演員，拍攝時盡量雙手撐著，即使整晚跪地膝蓋磨破受傷，也不希望造成吳可熙一絲不舒服，心中一邊吶喊「天啊，什麼時候才能結束」，拍完隔天腰都直不起來，自認這把年紀不適合做這動作了。

《灼人秘密》上映第2個周末，趙德胤也將繼續出席映前、映後QA，期待與更多觀眾見面聊電影。7月28日則與知名主持人陶晶瑩、女主角吳可熙以「新時代下女性的覺醒與創作」為題進行對談，吸引400人報名參加，詳細資訊可上《灼人秘密》臉書。

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灼人秘密, 趙德胤, 吳可熙, 夏于喬, 宋芸樺

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