快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

記者張筱涵／綜合報導

南韓影壇傳出震撼消息，被譽為「國民影帝」的資深演員安聖基今（31）日驚傳病情急轉直下，他於前一日緊急送往急診室救治，目前已入住加護病房觀察，情況危急，引發外界高度關注。

▲安聖基演過多部經典作品，是南韓國民影帝。（圖／翻攝自naver movie）



據韓媒報導，安聖基昨日下午約4點在家裡進食時，因食物噎住喉嚨而突然倒下，當場失去意識。救護人員趕抵後立即進行心肺復甦術（CPR），並將他緊急送往住家附近醫院的急診室搶救，經醫師全力救治後，安聖基已被轉入加護病房，目前仍處於危急狀態，院方正密切觀察其病情變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年72歲的安聖基（안성기）是韓國影視史上地位崇高的代表性人物，橫跨電影、電視與公益領域，多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞等韓國三大影視獎項，長年以精湛演技與穩重形象深受觀眾敬重，被封為「國民影帝」。

安聖基出生於首爾，童星出身，7歲便以電影《10代的反抗》踏入演藝圈，之後一度專心學業，畢業於韓國外國語大學越南語學系，是演藝圈中少見具備優秀外語能力的演員。他自1980年代正式重返影壇，至今累積演出電影超過80部，代表作橫跨各類型作品，演技實力備受肯定。

在其漫長的演藝生涯中，安聖基曾兩度於電影《總統要出嫁》及《韓半島》中飾演韓國總統角色，形象深植人心。此外，他也長年投入公益事務，擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）韓國親善大使，致力於兒童權益與國際援助。

值得注意的是，安聖基曾於2022年親口證實罹患血癌，當時即暫停部分演藝活動接受治療。此次再度傳出送醫並入住加護病房的消息，讓影迷與業界相當憂心，相關人士也紛紛為他集氣祈福。